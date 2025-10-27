yutori¡¢´Ú¹ñÈ¯¡ØSATUR¡Ù¤¬11/7(¶â¡Ë¤è¤êÂçºå¥ë¥¯¥¢¥¤ー¥ì¤Ë¤ÆPOPUP¤ò³«ºÅ
Ê£¿ô¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òyutori¡ÊËÜ¼Ò : ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è / ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ : ÊÒÀÐ µ®Å¸ / Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É5892 / °Ê²¼ yutori¡Ë¤Ï¡¢ÈÎÇäÆÃÌóÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿´Ú¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ØSATUR / °Ê²¼ ¥»¥¿ー¡Ù¤ÎPOPUP¤òÂçºå¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜPOPUP¤Ï¡¢11·î7Æü(¶â)～11·î13Æü(ÌÚ)¤Î´Ö¡¢Âçºå¥ë¥¯¥¢¥¤ー¥ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥¿ー¤Ï¡ÖHappy Saturday to you¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢2020Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£º£²ó³«ºÅ¤¹¤ëPOPUP¤Ç¤Ï¡¢½©¥·ー¥º¥ó¤Î¼çÎÏ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ëClassic Logo Sweatshirts¡¢Lawton Cargo Track Pants¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥»¥¿ー¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¤¼¤ÒPOPUP¤Ç¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¸ø¼°Instagram : https://www.instagram.com/satur.japan(https://www.instagram.com/satur.japan)¢¨POPUP¤Î¾ÜºÙÆâÍÆ¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤ÏSNS¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
<SATUR¡Ê¥»¥¿ー¡ËPOPUP¾ÜºÙ>
¡¡¡¦¡¡³«ºÅÆüÄø : 2025Ç¯ 11·î 7Æü¡Ê¶â¡Ë～ 11·î 13Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¡¡¦¡¡¾ì½ê : Âçºå¥ë¥¯¥¢¥¤ー¥ì 4³¬
¡¡¡¦¡¡±Ä¶È»þ´Ö : 10:30-20:30
¡¡¡¦¡¡URL : https://www.lucua.jp/floormap/lucua1100_4.html
<Íè¾ì¼Ô¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£>
¼Â»ÜÆâÍÆ¡§
£±. \25,000(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ÀèÃå¤ÇBag¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
ÀèÃå¡¦¤ªÇã¤¤¾å¤²¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ SATUR
SATUR¡ÖÅÚÍËÆü¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥íー¥¬¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢2020Ç¯¤Ë¥íー¥ó¥Á¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡ÖSATUR¡×¤Ï¡¢"SATURDAY¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë"¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢ ÅÚÍËÆü¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿²º¤ä¤«¤Ê´¶À¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤Ã¤¿"ÅÚÍËÆü¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÌ¥ÎÏ¡É¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Instagram¡§https://www.instagram.com/satur_official
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://satur-jp.com/
¢£ ³ô¼°²ñ¼Òyutori
2018Ç¯4·î ÁÏ¶È¡£²²ÉÂ¤Ê½¨ºÍ¤ÎºÇ½é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¡¢¸ÅÃå¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ø¸ÅÃå½÷»Ò¡Ù¤ò·ÁÀ®¡£¸å¤Ë¥¢¥Ñ¥ì¥ëD2C¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢2020Ç¯7·î ZOZO¥°¥ëー¥×Æþ¤ê¤òÈ¯É½¡£¡Ø9090¡Ù¡Øcentimeter¡Ù¡ØMy Sugar Babe¡Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¡¢Instagram¤ÎÎß·×¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï281Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯9·î»þÅÀ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¡£2022Ç¯4·î¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØF-LAGSTUF-F¡Ù¡¢8·î¤Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒA.Z.R¤¬yutori¥°¥ëー¥×¤Ø»²²è¡£¤½¤Î¸å2024Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¡ØHer lip to¡ÙÅù¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò±¿±Ä¤·¡¢¸µAKB48¤Î¾®ÅèÍÛºÚ»á¤¬CCO¤òÌ³¤á¤ë³ô¼°²ñ¼Òheart relation¤ò»Ò²ñ¼Ò²½¡£¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ØYZ STORE¡Ù¤ÎÅ¸³«¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤âÁ´¹ñ¤Ç31Å¹ÊÞ¡Ê2024Ç¯11·î»þÅÀ¡Ë¤òÅ¸³«Ãæ¡£2023Ç¯12·î¤ËÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ø¾å¾ì¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È»Ë¾åºÇÃ»¡¦ºÇÇ¯¾¯¾å¾ì¡ÊIPO¡ËµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£
yutori web¡§https://yutori.tokyo/
YZ STORE¡§https://yz-store.com/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
yutori PRESS E-mail¡§satur.pr@yutori.tokyo