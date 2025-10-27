古手神社参拝の記念に！『ひぐらしのなく頃に 卒』より、古手神社を背にした梨花と羽入、懐かしい風合いの「古手神社 綿流し祭 お土産キーホルダー」が新登場！【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社古手神社参拝の記念に！

『ひぐらしのなく頃に 卒』より、古手神社を背にした梨花と羽入、懐かしい風合いの「古手神社 綿流し祭 お土産キーホルダー」が二次元コスパから新登場。

立体感のある重厚な造形で、古美加工を施し、レトロな雰囲気を醸し出しています。

こちらの商品は【初回生産のみ】の限定品です。

確実にご購入を希望の方は、基本受注期間内にご予約ください。

【基本受注期間】2025年11月16日（日）まで

通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約受付中。

発売日は＜2026年1月中旬＞予定です。

【二次元コスパ】／『ひぐらしのなく頃に 卒』商品情報はこちら

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/00074/mode/series

商品情報

■★限定★古手神社 綿流し祭 お土産キーホルダー

発売日：2026年1月下旬

サイズ：（約）直径50mm×厚み3mm

価格：1,540円（税込）

限定品【初回生産のみ】

こちらの商品は限定品【初回生産のみ】です

確実にご購入を希望の方は、基本受注期間内にご予約ください。（※注意）

＜予約受付期間＞

※注意

再生産はいたしません。

延長受注期間内は、規定数に達し次第予約受付終了となりますのでご注意ください。

古美加工によるレトロな仕上がり。

古手神社参拝の記念にどうぞ。

・古手神社を背にした梨花と羽入を、懐かしい風合いのメタルキーホルダーにしました。

・裏面には、綿流し祭の演舞で使用する「鍬」をモチーフにしたエンブレムなどを刻印しました。

・鍵などの小物や、バッグなどの持ち物に付けるのもオススメです。

・立体感のある重厚な造形。古美加工を施し、レトロな雰囲気を醸し出しています。

※商品ごとに表面処理に個体差が生じます。

※古美加工とは：金属製品に黒い色調を与える加工方法です。表面にアンティークやヴィンテージのような風合いを表現することができます。

---------------------------------------

(C)2020竜騎士07／ひぐらしのなく頃に製作委員会

----------------------------------------

■関連リンク

発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ

┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。

