古手神社参拝の記念に！『ひぐらしのなく頃に 卒』より、古手神社を背にした梨花と羽入、懐かしい風合いの「古手神社 綿流し祭 お土産キーホルダー」が新登場！【株式会社コスパ】
古手神社参拝の記念に！
『ひぐらしのなく頃に 卒』より、古手神社を背にした梨花と羽入、懐かしい風合いの「古手神社 綿流し祭 お土産キーホルダー」が二次元コスパから新登場。
立体感のある重厚な造形で、古美加工を施し、レトロな雰囲気を醸し出しています。
こちらの商品は【初回生産のみ】の限定品です。
確実にご購入を希望の方は、基本受注期間内にご予約ください。
【基本受注期間】2025年11月16日（日）まで
通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約受付中。
発売日は＜2026年1月中旬＞予定です。
【二次元コスパ】／『ひぐらしのなく頃に 卒』商品情報はこちら
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/00074/mode/series
商品情報■★限定★古手神社 綿流し祭 お土産キーホルダー
発売日：2026年1月下旬
サイズ：（約）直径50mm×厚み3mm
価格：1,540円（税込）
限定品【初回生産のみ】
確実にご購入を希望の方は、基本受注期間内にご予約ください。（※注意）
＜予約受付期間＞
【延長受注期間】2025年11月17日（月）～
※注意
再生産はいたしません。
延長受注期間内は、規定数に達し次第予約受付終了となりますのでご注意ください。
古美加工によるレトロな仕上がり。
古手神社参拝の記念にどうぞ。
・古手神社を背にした梨花と羽入を、懐かしい風合いのメタルキーホルダーにしました。
・裏面には、綿流し祭の演舞で使用する「鍬」をモチーフにしたエンブレムなどを刻印しました。
・鍵などの小物や、バッグなどの持ち物に付けるのもオススメです。
・立体感のある重厚な造形。古美加工を施し、レトロな雰囲気を醸し出しています。
※商品ごとに表面処理に個体差が生じます。
※古美加工とは：金属製品に黒い色調を与える加工方法です。表面にアンティークやヴィンテージのような風合いを表現することができます。
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
---------------------------------------
(C)2020竜騎士07／ひぐらしのなく頃に製作委員会
----------------------------------------
発売元：株式会社コスパ
ブランド：二次元コスパ
┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。
