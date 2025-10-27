古手神社参拝の記念に！『ひぐらしのなく頃に 卒』より、古手神社を背にした梨花と羽入、懐かしい風合いの「古手神社 綿流し祭 お土産キーホルダー」が新登場！【株式会社コスパ】

古手神社参拝の記念に！

『ひぐらしのなく頃に 卒』より、古手神社を背にした梨花と羽入、懐かしい風合いの「古手神社 綿流し祭 お土産キーホルダー」が二次元コスパから新登場。


立体感のある重厚な造形で、古美加工を施し、レトロな雰囲気を醸し出しています。



こちらの商品は【初回生産のみ】の限定品です。


確実にご購入を希望の方は、基本受注期間内にご予約ください。


【基本受注期間】2025年11月16日（日）まで



通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約受付中。


発売日は＜2026年1月中旬＞予定です。


【二次元コスパ】／『ひぐらしのなく頃に 卒』商品情報はこちら


https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/00074/mode/series





商品情報

■★限定★古手神社 綿流し祭 お土産キーホルダー


発売日：2026年1月下旬


サイズ：（約）直径50mm×厚み3mm


価格：1,540円（税込）



限定品【初回生産のみ】


こちらの商品は限定品【初回生産のみ】です


確実にご購入を希望の方は、基本受注期間内にご予約ください。


＜予約受付期間＞


※注意


再生産はいたしません。


延長受注期間内は、規定数に達し次第予約受付終了となりますのでご注意ください。










古美加工によるレトロな仕上がり。


古手神社参拝の記念にどうぞ。



・古手神社を背にした梨花と羽入を、懐かしい風合いのメタルキーホルダーにしました。


・裏面には、綿流し祭の演舞で使用する「鍬」をモチーフにしたエンブレムなどを刻印しました。


・鍵などの小物や、バッグなどの持ち物に付けるのもオススメです。


・立体感のある重厚な造形。古美加工を施し、レトロな雰囲気を醸し出しています。



※商品ごとに表面処理に個体差が生じます。


※古美加工とは：金属製品に黒い色調を与える加工方法です。表面にアンティークやヴィンテージのような風合いを表現することができます。




(C)2020竜騎士07／ひぐらしのなく頃に製作委員会


