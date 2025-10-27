資本業務提携の強化に関するお知らせ

株式会社HRteam

株式会社HRteam（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上原一輝、以下「当社」）は、ポート株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：春日博文、以下「ポート社」）間で締結された資本業務提携契約について、より一層の強固な関係構築を目的に、当社の一部株式をポート社が追加取得することが決議され、これによりポート社の連結子会社として参画することになり、新たなスタートを切ることとなりましたことをお知らせいたします。

連結子会社としての参画背景

当社は、「働くに挑む」をビジョンに掲げて2014年より事業を開始し、求人企業向けの採用支援サービスを提供し、新卒、既卒、第二新卒などの20代の人材紹介業を中心として事業規模を拡大してまいりました。現在では、新卒層向けの人材紹介件数規模において最大手クラスに位置する企業となり、直近では新たな採用支援サービスとして就活アプリ「First Jobs」をリリースするなど各求人企業との取引規模も更に拡大しております。

このような事業規模の拡大の背景には、先のポート社との資本提携によるメリットが大きく関係しているものと判断し、この度、当社は、より一層の強固な連携を目的にポート社の連結子会社として参画する運びとなりました。

今後は、当社の強みを残した上で、ポート社が培ってきた経営ノウハウ、事業およびマーケティング戦略などの知見をより一層活かし、業界No.1を目指すと共に、全てのステークホルダーの皆様に対して一層の価値提供を実現してまいります。

株式会社HRteam取締役会長兼創業者 白倉貴之よりメッセージ

この度、株式会社HRteamは、ポート株式会社の連結子会社として新たなスタートを切る運びとなりました 。

この意思決定に至るまで、ポート社の代表である春日博文氏とは、約3年間にわたり、当社の未来について、じっくりと協議を重ねてまいりました。その過程で、当社の長期的な経営戦略を深く思案し、私たちの掲げる「働くに挑む」というビジョンの実現を最速で果たすために、ポート社の連結子会社となることが最も効果的であると判断いたしました。

また、春日氏とポート社が、当社のこれまで歩んできた歴史や文化を深く理解し、尊重してくださったことに心より感謝申し上げます。私たちが大切にしてきた「働くに挑む」というビジョン 、そしてその先に当社とポート社の目指す方向が同じであることを確信し、今回の決断に至りました。

今後は、ポート社の優れたマーケティング力、そして経営ノウハウといった知見によるシナジーを最大限に活かし、社会全体の「働く」に関する課題解決に貢献し、次世代の可能性を広げることで、より大きな社会的価値の創造を実現してまいります。

なお、私、白倉は、この度の連結子会社化以降も、引き続き創業者および経営陣として、社員一同と共に、さらなる成長に挑み続けます。

今後とも、当社の新たな挑戦にご期待とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

株式会社HRteam取締役会長兼創業者 白倉 貴之

株式会社HRteam代表取締役社長 上原一輝よりメッセージ

この度のポート株式会社との資本業務提携の強化、ならびに連結子会社化という新たな門出に際し、平素よりご支援いただいております皆様に心より御礼申し上げます。

ご存知の通り、生産年齢人口の減少という不可逆な課題に直面し、企業の採用活動は今後ますます困難を極めることになります。私たちはこの現状に強い危機感を抱いており、この構造的課題を打破し、日本の採用市場の未来を切り拓くために、ポート株式会社のグループへ参画するという決断に至りました。この統合は、新卒紹介で最大手クラスの地位を築いてきた当社の「人と向き合う力」と、新卒人口の90%以上ののユーザー基盤を誇るポート社の圧倒的な「テクノロジーとマーケティング力」の融合です 。この二つの相乗効果により、採用におけるあらゆる非効率やミスマッチを解消し、個人と企業のポテンシャルを最大化する「次世代の採用インフラ」を構築できると確信しております。若者が自らの可能性を信じて「働くに挑む」ことができ、企業が未来の成長を担う人材と確実に出会える、そんな社会の実現を私たちが創り上げてまいります。

今後、私たちはこの統合によるシナジーを最大限創出し、人材紹介で業界No.1の地位を確立することはもちろん 、日本の採用市場、ひいては経済の発展に貢献してまいりますので、私たちの新たな挑戦に、どうぞご期待ください。

株式会社HRteam代表取締役社長 上原 一輝

ポート株式会社について

「社会的負債を、次世代の可能性に。」をパーパスに掲げ、社会課題に対して、企業の経営課題である成約活動に対して、高い成約力とマルチチャネルマーケティング力で、当社が集客～成約までのKPIを背負うことで、掛け捨てリスクをゼロにし、成約時に報酬が発生する成果報酬型モデルとなる成約支援事業を展開しています。人材領域では、国内最大級の就活生向け企業口コミ情報プロダクト「就活会議」、国内最大級の就活ノウハウ情報プロダクト「キャリアパーク！」、口コミ掲載型の就活生同士のコミュニティサイト「みん就」（2024年４月）等の運営により、2025年卒の新卒層のユニーク会員数として約63万人（※1）の会員を有しており、2018年12月21日には、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）、福岡証券取引所Q-Board市場へ上場しています。

※1：2025年3月期通期決算説明資料に基づく

会社概要

会 社 名：株式会社HRteam

所 在 地：東京都渋谷区円山町3番6号 E・スペースタワー４階

代 表 者：代表取締役社長 上原 一輝

設 立 ：2014年10月

事業内容 ：人材紹介事業、マーケティング事業、採用支援事業、ソーシャルリクルーティング事業

U R L ：https://hr-team.co.jp/

会 社 名：ポート株式会社

所 在 地：東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー５階

代 表 者：代表取締役社長CEO 春日 博文

設 立 ：2011年4月

事業内容 ：成約支援事業

U R L ：https://www.theport.jp/