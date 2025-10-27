【英会話レッスン回数無制限】ネイティブキャンプ　今年のハロウィンはもっと楽しく！講師と一緒に盛り上がる仮装コンテスト開催

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、毎年大人気の「ハロウィンキャンペーン」を今年も開催いたします。

■ハロウィンキャンペーン

ハロウィンは、仮装やイベントを通して世界中で盛り上がる季節イベントのひとつです。ネイティブキャンプでは、英語を学びながら異文化に触れる機会として、講師と会員が一緒に楽しめる企画を毎年実施しています。今年は、会員と講師が共に参加できる「合同仮装コンテスト」がさらにパワーアップ！キャンペーン対象教材の受講でコインがもらえる特別企画も同時開催いたします。

◆イベント１. 会員様＆講師合同仮装コンテスト

期間中にご自身の仮装写真をInstagramに投稿するとコンテストに参加することができます。参加者全員にコインをプレゼント、さらに入賞された方には最大50,000円分のコインをプレゼントいたします！

※コインはレッスンのご予約時にご利用いただけます。

【キャンペーン期間】

2025年 10月 31日 (金) 0:00 ～ 23:59

<参加方法（フィード投稿の場合）>

1.仮装する部門を以下から選び、ご自身の仮装写真を撮影

１.キャラクター部門 ２.ユーモア部門 ３.キュート部門

2.写真に公式アカウント「nativecamp.official」をタグ付け

3.以下の4つのハッシュタグを付けてInstagramに投稿

#nativecamphalloween2025

#nativecamp

#halloween

#ネイティブキャンプ

4.キャンペーンページ内の専用フォームより必要事項を記入し申請

<参加方法（ストーリーズ投稿の場合）>

1.ご自身の仮装写真を撮影

2.写真をストーリーズで選択し、4つのハッシュタグを付ける

#nativecamphalloween2025

#nativecamp

#halloween

#ネイティブキャンプ

3.公式アカウント「nativecamp.official」のメンションを追加し、ストーリーズへ投稿

4.キャンペーンページ内の専用フォームより必要事項を記入し申請

◆イベント２. ハロウィン記事のレッスン受講でコインプレゼント

ハロウィンに関連したデイリーニュースとデイリートピックが1つずつ更新されています。対象の教材でレッスンを受講すると、全員に100コインプレゼント。最大400円分のコイン（200コイン）がもらえます！

・キャンペーン期間

2025年 10月 27日 (月) 00:00 ～ 2025年 10月 31日 (金) 23:59

・対象の教材

2025年もネイティブキャンプでハロウィンを楽しもう！

https://nativecamp.net/textbook/page-detail/1/46103

Halloween English Alphabet

https://nativecamp.net/textbook/page-detail/2/46178

キャンペーン詳細 :https://nativecamp.net/campaign/halloween

■ネイティブキャンプがハロウィン仕様に

期間限定でネイティブキャンプのサイトがハロウィンデザインになり、PC・アプリ両方のレッスンで使用できるハロウィン限定バーチャル背景を10種類ご用意しました。さらに、人気のバーチャル英会話講師 Teddyもハロウィン仮装でレッスンを提供いたします。

◆ハロウィン仮装のバーチャル英会話講師 Teddy

◆ハロウィン限定バーチャル背景

■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BO4w3ztsSM8 ]

ネイティブキャンプは【ユーザー数】【講師数】【教材数】【レッスン数】【価格】【授業の受けやすさ】【日本人カウンセラーによる無料サポート回数】の7項目で1位を獲得したNo.1のオンライン英会話サービスです。(*)

ネイティブスピーカーとのレッスンを「回数無制限・予約不要」で受講できます。

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界135ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と30,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数7,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界135ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business

ビジネスパーソンが選ぶNo.1オンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

*

調査概要：日本のオンライン英会話サービスに関する調査

調査日：2025/3/14

調査対象：「オンライン英会話」でのGoogle検索 検索上位10社（日本企業）

調査方法：デスクリサーチ

調査会社：株式会社セイシン総研

