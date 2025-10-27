福岡で九州DXカンファレンス2025開催決定！2025年11月19日 JR九州ホール

株式会社西日本新聞社

西日本新聞社は、2025年11月19日（水）に「九州DXカンファレンス2025 ～九州経済のDX最前線とビジネス変革～」を開催いたします。

デジタル変革（DX）は、企業にとって生き残りをかけた喫緊の課題です。特に九州地域においては、産業構造の変化や人材不足、グローバル競争への対応など、DXによるビジネス変革が強く求められています。

本カンファレンスでは、「九州経済のDX最前線とビジネス変革」をテーマに、DX有識者や、地域経済を牽引するリーディングカンパニーの経営者が登壇。現場のリアルな取り組みや、未来を見据えた戦略、そしてDXを成功に導くための「人材育成」、「経営戦略と現場改革」に焦点を当てた議論を展開します。

【登壇者・主なテーマのご紹介】

基調講演I：地元企業のDX推進最前線

山口 満氏（正興ITソリューション株式会社 代表取締役社長）

上田 展貴氏（株式会社ミスターマックス・ホールディングス 執行役員 財務部長）

基調講演II：企業・組織のためのDXに資する人材育成

安永 卓生氏（株式会社Kyutech ARISE 取締役、国立大学法人九州工業大学 理事・副学長）

特別講演：経営と現場をつなぐＤＸ

吉江 修氏（早稲田大学ＩＰＳ・北九州コンソーシアム 理事）ほか

（※登壇者・プログラムの詳細は下記URLをご覧ください。）

https://specials.nishinippon.co.jp/dx-conference2025/

【開催概要】

日時： 2025年11月19日（水）13:00～16:35（交流会 16:40～17:30）

会場： JR九州ホール（福岡市博多区博多駅中央街1番1号 JR博多シティ9階）

形式： リアルセミナー（事前登録制／参加無料）

▼お問い合わせ

西日本新聞社地域共創部

j-mado@nishinippon-np.jp

＜株式会社西日本新聞社＞

名称 ：株式会社西日本新聞社

URL ： https://c.nishinippon.co.jp/

所在地：福岡市中央区天神一丁目4番1号

代表者：代表取締役社長 田川 大介

設立 ：1943年4月17日