サクサク×しっとり×とろ～りの絶妙なハーモニー。もう一度味わえる、至福のひとくち【DROOLY（ドローリー）】より「ショコラサンドクッキー」が再登場！
株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一、本社：東京都港区）は、“チーズ with ハニー”をコンセプトにしたスイーツを展開するブランド「DROOLY（ドローリー）」より、2025年11月1日（土）から「ショコラサンドクッキー」を期間限定で発売いたします。
多くのお客様にご好評をいただいた人気商品が、この冬限定で再登場。マスカルポーネを使用したサクサク食感のサブレ生地に、チョコレートをサンド。一口かじると、はちみつソースが溢れ出し、チョコレートと絶妙に絡み合う至福の味わいです。
サクサク・しっとり・とろ～り食感と、口の中で溶け合うハーモニーがあなたを甘くて幸せなひとときへとお連れします。ハチミツをドロッとかける、クマのドローリーお気に入りの食べ方を、そのまま体感できるような逸品です。
期間限定で味わえる特別な「ショコラサンドクッキー」は、冬のギフトにはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりの一品です！無くなり次第終了となりますので、ぜひお早めにお求めください。
◆商品概要
【商品名】 ショコラサンドクッキー
【価 格】 5個入：1,620円（税込）
【発売日】 2025年11月1日(土)～
※期間限定につき、無くなり次第終了となります。
【販売店舗】DROOLY（ドローリー）阪神梅田本店
定番商品のご紹介
チーズタルト〔レモン＆クリームチーズwithハニー〕
コクのあるクリームチーズ、相性抜群の蜂蜜、レモンぺーストを加えて作った自慢のフィリングをタルト生地に流しこみ丁寧に焼き上げました。濃厚で奥深い味わいが楽しめます。
4個入 1,296円（税込）
フィナンシェ〔ゴルゴンゾーラ with ハニー〕
コクのあるゴルゴンゾーラと相性抜群の蜂蜜で
仕上げた、ちょっと大人でやさしいフィナンシェ。アクセントで忍ばせたゲランドの塩が、それぞれの味をやさしく引き立てます。
（チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60%以上使用）
5個入 ：972円（税込）
10個入 :1,944円（税込）
14個入 :2,722円（税込)
ガレット〔ゴーダ with ハニー〕
まろやかな味わいのゴーダチーズと相性抜群の蜂蜜を練り込み焼き上げた、サクッ、ほろ食感のガレット。
ガレットの中には、蜂蜜のフィリングを入れて仕上げました。チーズの豊かなコクと蜂蜜のほのかな⽢さが絶妙に絡み合い、口に広がる芳醇な風味が楽しめます。
4個入：1,200円（税込）
ハニーチーズケーキ〔カマンベール with ハニー〕
クリーミーなカマンベールムースと相性抜群の蜂蜜ムースに、蜂の巣をイメージした蜂蜜ジュレをあしらった2層のハニーチーズケーキ。アクセントのアプリコットがそれぞれの味を贅沢に引き立てます。
（チーズ中カマンベール12%以上使用）
1ホール：1,944円（税込）※冷凍商品
※10:00より整理券配布
※数量限定につき、無くなり次第終了となります。
ブランドロゴ&ストーリー
ぼくはクマ。 なまえはドローリー。
お気に入りのチーズの食べかた。
ハチミツをドロっとかけて食べる。
いろんなチーズとハチミツの甘い香り。
ゴルゴンゾーラもカマンベールも、
それだけでちょっと大人で、やさしい味。
みんなにも食べてほしい、おいしい食べかた。
常設店舗情報
店舗名称：DROOLY 阪神梅田本店
住 所：〒530-8224 大阪府大阪市北区梅田１丁目13－13 B1
問い合わせ：06-6345-2853
営業時間：10:00-20:00 ※館の営業時間に準ずる
＜公式ホームページ＞：https://sucreyshopping.jp/drooly
＜公式X(旧Twitter)＞ ：https://x.com/DROOLY_PR/(https://x.com/DROOLY_PR/)
＜公式Instagram＞：https://www.instagram.com/drooly_jp_official/(https://www.instagram.com/drooly_jp_official/)
会社概要
＜株式会社シュクレイ＞
設立 ：2011 年 12 月 15 日
本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7
展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ