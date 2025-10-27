【無料ウェビナー】インフルエンサーマーケティング支援ツール、Astreamの機能解説ウェビナーを開催

A Inc.

株式会社A（https://acetokyo.com/）は、2025年10月30日（木）14:00～15:00に、オンラインセミナー「Astream 徹底解説！データから質の高いインフルエンサーを見極める方法とは？」を開催いたします。SNSやインフルエンサー施策を進める際、「外注コストは抑えたいけれど、社内で全て回すのは難しい」という課題を抱える企業様に向けて、業界の中でもトップクラスのインフルエンサーデータ数を持つ、Astreamを使った具体的な解決策をご提案します。

インフルエンサー施策を社内で完結させようとすると、インフルエンサー選定・案件管理・効果測定など、業務が煩雑になりやすいという課題が生まれます。

こうした現場の声を受け、Astreamは「内製化を前提とした運用支援ツール」として開発されました。

今回のウェビナーでは、実際の操作デモを交えながら、インフルエンサー施策の流れをAstreamでどのように効率化できるのかを具体的にご紹介します。

インフルエンサーマーケティングを自社で内製化する際、最も時間と工数がかかるのがインフルエンサー選定です。「誰に依頼すれば成果につながるのか」「フォロワーの質は本当に信頼できるのか」といった判断には、多くの情報収集と分析が必要です。

そこで活躍するのが、株式会社Aの提供する分析・管理ツール 「Astream」 です。Astreamを活用すると、フォロワーの興味関心やアクティブ率、年代別男女比率など、通常のInstagramアナリティクスでは見えない情報を一目で確認可能。さらに、直近半年間のフォロワー推移やエンゲージメント率も分析できるため、工数のかかるインフルエンサー選定を大幅に効率化。少人数でも精度の高い内製化運用を実現できる点が特徴です。

Astreamで見れるデータの例

具体的な手法については、ぜひウェビナーにてご紹介させていただきます。ぜひこの機会にご参加いただき、内製化のための具体的な手法をお持ち帰りください。

プログラム内容- 14:00~14:05 会社概要の紹介- 14:05~14:10 Astreamの紹介- 14:10~14:40 実際のデモ画面を使った活用事例紹介- 14:40~14:55 Q&Aセッション- 14:55~15:00 クロージングこんな方におすすめ- Astreamの導入を検討されている方- インフルエンサーマーケティングを効率的に社内で内製化したい方- 費用対効果が良いツールを探している方無料で申し込む :https://sns.acetokyo.com/seminer/lecture20251030?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=177登壇者株式会社AAstream事業部 事業部長渡邊 尚樹

新卒で三菱UFJ銀行に入行後、法人営業として中堅・中小企業を担当。融資提案や財務アドバイザリーに従事。

その後、A Inc.に参画。SNSマーケティングディレクターを経て、新規事業開発および代理店事業部の責任者を経験し、現在はAstream事業部を統括。

開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/33706/table/177_1_99075d36bd7949189bff965d716a3e37.jpg?v=202510270427 ]

【その他注意事項】※法人様対象のセミナーのため、個人でのお申し込みは受け付けておりません。

※主催企業と事業が競合する企業からのお申し込みは、お断りする場合があります。

※当日のウェビナーは録画させていただきます。

※セミナープログラムは予告なしに変更される場合がございます。

・会社名：株式会社A

・代表者：代表取締役CEO 中嶋泰

・設立日：2017年2月

・所在地：〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12渋谷スクランブルスクエア39F

・URL ：https://acetokyo.com/

当社は『人の可能性に光を当てる』をミッションに、インフルエンサーマーケティングのリーディングカンパニーとして、主にファッションブランド様やコスメブランド様の成長をサポートしております。

また、インフルエンサーマーケティングツール『Astream（エーストリーム）』を開発し、これまで取得不可能であったインフルエンサーのフォロワーの”興味関心”や”ブランドの好み”といったサイコグラフィック情報の分析を可能にする新時代のAIマーケティングツールの提供をしております。

インフルエンサーマーケティングをご検討中の方へ

