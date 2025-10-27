Podcast（ポッドキャスト）番組「TECH DRIFT」の配信を開始

株式会社ヘッドウォータース

AIソリューション事業を展開する株式会社ヘッドウォータース（本社：東京都新宿区、代表取締役：篠田庸介、以下「ヘッドウォータース」）は、先端技術に関する取り組みや社内カルチャーを紹介するPodcast番組「TECH DRIFT（テック・ドリフト）」の配信をSpotifyにて開始しました。

Spotify「TECH DRIFT」：https://open.spotify.com/show/3pJvJLHuQwYYqVQ9syYaZa

■目的

ヘッドウォータースは、「高度なITナレッジを駆使して事業を開拓・推進する、新しいタイプのエンジニアを現代日本に輩出する」という基本理念のもと、技術とビジネスの融合による価値創造を目指しています。

「TECH DRIFT」は社内エンジニアのリアルな声を通じて、技術への向き合い方や職場の雰囲気、カルチャーを臨場感あるかたちで伝えることを目的としています。

＜配信コンテンツ＞

・AIエージェントが変えるものづくりの未来

「ものづくりを革新するAIエージェント基盤」と「未来のUXを支えるパーソナライズ技術」をテーマに、AIエージェントがユーザー体験に与える影響を、技術的な観点から実例とともに紹介します。

https://open.spotify.com/episode/4JVfohDugPyVf0pF0jOoN2

・AI駆動開発の活用方法と未来展望

AI駆動開発の活用によってソフトウェア開発がどう変わり、効率化されているかを具体的に紹介。ナレッジグラフの応用や今後の展望にも触れています。

https://open.spotify.com/episode/6HEAmhst89v4e87dFRWLnc

・GPT-Realtime-AIと声で対話する未来

AIとユーザーが声でリアルタイムに対話できるOpenAIの新モデル「GPT-Realtime」。この最新技術が、AIとのインタラクションをどう進化させ、未来にどんな影響をもたらすのかを考察します。

https://open.spotify.com/episode/5wxJifbPXKLu3Dj1UtoR3f

「TECH DRIFT」では、今後も最新の話題や開発現場のリアルな声をお届けしていきます。

番組を通じて、AI・テクノロジーの最新動向や現場の技術課題、ヘッドウォータースのカルチャーに触れていただき、私たちの考え方や働く環境に興味を持っていただけたらうれしいです。

以上

■商標について

記載されているサービスなどの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

■会社情報

会社名：株式会社ヘッドウォータース

所在地：〒163-1304 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー４階

代表者：代表取締役 篠田 庸介

設 立：2005年11月

URL ：https://www.headwaters.co.jp/