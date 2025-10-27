株式会社TIGEREYE 「保険代理店のミライ」に登壇

株式会社TIGEREYE

AIと顔認証技術を軸に社会課題の解決に挑む株式会社TIGEREYE（本社：東京都中央区、代表取締役：上村学 以下TIGEREYE）は、同社取締役・秋庭隆司が、2025年10月29日（水）に開催される保険流通チャネル特化型カンファレンス「保険代理店のミライ」に登壇することをお知らせいたします。

本カンファレンスは、保険業界におけるオープンAPIの普及および協業・共創の促進を目的とするGuardTech検討コミュニティが、保険業界情報プラットフォームを運営する有限会社インスウォッチと共催して開催するものです。

業界の垣根を越えた最新テクノロジーとビジネスの融合をテーマに、保険流通の未来像を多角的に議論します。

当日は、TIGEREYEの技術「TIGEREYE COMPUTER VISION FRAMEWORK」を活用した顔認証・生体認証の活用事例を紹介し、AIがいかに保険業務の効率化や顧客体験の向上に寄与するかを講演いたします。また、セキュリティと利便性の両立を目指すTIGEREYEの最新プロジェクトを通じ、テクノロジーがもたらす新たな信頼のかたちを提起します。

TIGEREYEは、引き続きAI技術を用いて社会課題の解決に挑戦,業界横断的な共創を推進してまいります。

【イベント概要】

イベント名保険代理店のミライ

https://hnm-dairiten.studio.site/#about

開催日時2025年10月29日（水）10:00 ~ 19:00

※当日の入退場は自由です。

※18:00以降の入場はできません

受付開始9:30～

会場 FinGATE KAYABA

東京都中央区日本橋茅場町1-8-1

茅場町一丁目平和ビル 1階＆3階アクセス東西線・日比谷線「茅場町」駅 6番出口 徒歩1分

銀座線・都営浅草線「日本橋」駅 D1出口 徒歩4分

半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩12分

主催GuardTech検討コミュニティ 有限会社インスウォッチ

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社TIGEREYE

経営企画室

ホームページ：https://tigereye.ai/

電話番号: 03-6280-6762

メール: info@tigereye.ai