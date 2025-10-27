日本の商用およびビデオテレマティクス市場規模、調査報告、シェア分析、成長機会およびメーカー 2025～2035年
KDマーケットインサイツは、「日本の商用およびビデオテレマティクス市場の将来動向と機会分析 - 2025～2035年」と題した市場調査レポートを発表しました。本レポートの範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者がより的確なビジネス判断を行うための基礎資料を提供します。本調査レポートでは、KDマーケットインサイツのリサーチャーが一次・二次調査分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、ならびに市場参入戦略（GTM戦略）の理解を行いました。
調査報告によると、日本の商用およびビデオテレマティクス市場は、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）15.9％を示し、2035年末までに84億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2025年の市場規模は18億米ドルと評価されました。
日本の商用およびビデオテレマティクス市場規模・シェア・成長要因・セグメンテーション・主要メーカーおよび将来展望
市場概要
日本の商用およびビデオテレマティクス市場は、フリート管理効率の向上、交通安全、リアルタイム車両追跡ソリューションへの需要の高まりにより大きく成長しています。テレマティクスは通信技術と情報処理を統合したもので、GPS、車載診断、ビデオシステムを通じて車両・ドライバー・資産を監視できる技術です。
日本はスマートモビリティおよびコネクテッドビークル分野で世界をリードしており、ビデオテレマティクスの導入が物流効率の最適化やドライバー責任の可視化において重要な役割を果たしています。物流、公共交通、建設、公益事業などの分野でフリート運用の複雑化が進み、データ駆動型テレマティクスシステムの導入が一層加速しています。
従来のテレマティクスデータとAI搭載カメラシステムを組み合わせた「ビデオテレマティクス」は、日本市場における新たな転換点となっています。これにより、ドライバー行動分析、事故記録、予測的リスク評価が可能となり、企業は事故・保険コスト・稼働停止時間の削減を実現しています。
さらに、「ビジョンゼロ（交通死亡事故ゼロ）」を掲げる日本政府の政策、スマート交通インフラ整備、Eコマース物流の拡大が、コネクテッドフリート技術の需要を後押ししています。5G普及と高度なデジタルインフラを背景に、日本のテレマティクス市場はリアルタイム映像配信、クラウド解析、AI支援モニタリングへと進化しています。
市場規模とシェア
日本の商用およびビデオテレマティクス市場は、アジア太平洋地域のテレマティクス産業において重要なシェアを占めています。フリート運用企業、物流事業者、保険会社が安全管理、ルート最適化、コスト削減のためにテレマティクス導入を進める中、市場は拡大を続けています。
配送トラック、公共交通車両、建設機械などの商用車両にテレマティクスが広く導入されており、特にドライバー行動記録や保険詐欺防止のためのドライブレコーダーやデュアルカメラの利用が増加しています。
また、公共交通機関では、車両運行の効率化、乗客の安全性、エネルギー管理のためにテレマティクスを導入する動きが進んでいます。加えて、高齢ドライバーの増加に伴い、疲労・注意散漫・危険運転を検知するAIベースのドライバーモニタリングシステム（DMS）の採用が増加しています。
