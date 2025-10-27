Amazonにて「スマイルSALE」が10月27日9時より開催中！KEIYOで人気のAPPCASTシリーズ、ディスプレイオーディオ、リアモニターなど、車のガジェットがお得に購入可能！

株式会社慶洋エンジニアリング

KEIYOスマイルSALE



【セール対象のおすすめ商品】




AN-N002E
ディスプレイオーディオ

8.1インチ IPS液晶タッチパネル ワンセグ搭載地デジ視聴 ワイヤレスCarplay/AndroidAuto ミラーリング Bluetooth音楽＆通話 音声コントロール 簡単取り付け。











AN-S149
APP CAST light

Android 12 OSを搭載、YouTube、Netflix、Prime Video、U-NEXT、の厳選された動画視聴が可能！車載システム「CarPlay」とスマートフォンの「Apple CarPlay」または「Android Auto」をワイヤレスで接続できます。








AN-S155
ミラータッチカーアダプター

ミラーリングされたスマートフォンの画面を、車のタッチスクリーンから直接操作できるというものです。 通常、ミラーリングは一方的な表示のみですが、本製品を使えば、車の画面をタッチすることで、接続されたスマートフォンのアプリを操作したり、設定を変更したりすることが可能になります。










AN-S151E
スマホ用自撮りモニター Camee (キャミー)

自撮り用モニター撮る前に構図も表情もチェックできるから、失敗知らず。 自分がいちばん盛れてる瞬間を、確実にパシャッ “映える”は、撮る前から始まってる！











AN-N005E
クラウドSIM搭載9インチ Android13 ディスプレイオーディオ

クラウドSIM搭載で、Wi-Fiにつなげなくてもカープレイをお使いいただけます。
Android 13 OS内蔵なので、動画配信アプリなどお好きなアプリを楽しめます。





その他豊富なラインナップが驚きの価格で揃います！


AmazonKEIYO公式ショプページ
https://www.amazon.co.jp/stores/page/964713E6-49B8-4F4C-923A-5D2C8833DEB1



【会社概要】


社名：株式会社慶洋エンジニアリング
本社所在地：〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1　第三長谷川ビル 5F・6F
代表取締役：中井　利幸
事業内容： 車載用電子機器、通信機器の設計・開発・製造・販売
設立： 1986年8月22日
HP：https://www.keiyoeng.co.jp/