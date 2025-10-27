Japan Mobility Show 2025の当社ブースに 大ヒット公開中映画『トロン：アレス』のトロンバイクが出現！

Quantum Mesh 株式会社

Quantum Mesh 株式会社（よみ：クォンタムメッシュ／本社：東京都中央区、代表取締役：篠原 裕幸、以下 Quantum Mesh）は、10月31日より開催される「Japan Mobility Show 2025」の当社ブースに、現在大ヒット公開中の映画「トロン：アレス」（配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）にて主人公が乗るトロンバイク「ライトサイクル」を展示することを発表します。

本作品は、1982年に公開された「トロン」シリーズの3作目です。人間がデジタル社会に足を踏み入れる前2作品に続く本作では、デジタル世界の超高度AIプログラムが現実世界に到来する未来を描きます。今回映画の大ヒットを記念し、当社の「AIデータステーション」ブースに展示いただけることとなりました。

大ヒット上映中！映像エンターテイメントに革命をもたらした伝説の映画『トロン』シリーズ、待望の最新作。

AIプログラムの実体化によって誕生した、AI兵士アレス。“彼”は圧倒的な力と優れた知能を備えた究極の兵士だが、AI兵士が現実世界で“生存”できるのはわずか29分間だった。やがて “永遠”を求めてAI兵士たちは暴走を開始し、デジタル世界が現実世界を侵食していく。だが、世界滅亡の危機の中で、人間を知ったアレスにある“異変”が起こる。彼は人類を滅ぼすのか？それとも…？デジタル世界と現実世界が鮮やかに交差する、圧倒的なスケールのデジタル・バトルアクション。ディズニーがAI新時代に挑む、驚異の“侵食系”デジタル映画体験がここに！

■展示情報（JMS2025 Quantum Meshブース）

期間：2025年10月31日（金）～11月9日（日）

会場：東京ビッグサイト 西展示棟1階（西2ホール） エリア8 コマNo.35

Quantum Mesh 株式会社について

Quantum Mesh 株式会社は、情報の安全な保護と計算処理を担う可搬型データセンターを開発・運用しています。流通する大量の情報資産を世界レベルの高度なセキュリティで保護し、高度な計算能力で有効に利活用できる環境を提供。また、データセンターを起点としたAI・IoTによる未来の街づくりを提案、「正しいDX」の実現を目指しています。

【会社概要】

社 名 ：Quantum Mesh 株式会社

本 社 ：東京都中央区銀座二丁目15-2 KR Ginza II４F

設 立 ：2023年6月

代表者 ：代表取締役 篠原 裕幸

事業内容：可搬型データセンターの開発および運営

Web ：https://quantummesh.jp/