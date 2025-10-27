Dynabook、若年層に向けた新製品プロモーションとして、人気カフェとのコラボイベントを開催！

Dynabook株式会社

当社は、若年層をターゲットとした新商品「dynabook G8・G6」及び「dynabook GS5」の発売にともない、東京・原宿の人気カフェ「Cafe STUDIO」とコラボレーションした「dynabook BLUE STUDIO」カフェを期間限定で開催します。若者が多く集まるカフェ空間にて、dynabookの魅力を体験できる場を提供します。

■イベント概要

10月24日（金）から発売開始した「dynabook G8・G6」及び「dynabook GS5」は、若年層のライフスタイルと挑戦をサポートする“頼れるパートナー”をコンセプトに開発しました。ターゲットは、情報感度が高く、自分の夢や目標に向けて挑戦する若年層。彼らが自然に集まり、交流する場であるカフェとコラボすることで、新商品の世界観をリアルに体感していただける機会を創出します。

カフェという身近な空間で、製品のある暮らしを“体験”として楽しんでいただき、若年層の皆さまのライフスタイルに寄り添う存在になれればと考えております。

期間中、「dynabook BLUE STUDIO」では以下のような体験型コンテンツをご用意しています。

・タッチ＆トライコーナー：「dynabook G8・G6」を実際に操作・体験できる展示のほか、素敵な景品が当たる、製品の“軽さあてチャレンジ”や、AIで画像をつくったりできる体験スペースをご用意

・dynabook BLUE STUDIOルーム：新商品の魅力のひとつである「セレストブルー」をイメージしたフォトスポットを設置し、思わずシェアしたくなる空間を演出

・dynabook×マリマリマリーブース：人気動画配信チャンネル「マリマリマリー」とコラボした展示コーナー。オリジナルタイピングゲームにチャレンジできる体験コーナーもご用意

・オリジナルタイアップメニュー提供：新商品の筐体カラーをイメージした「セレストブルーモクテル」や「ネビュラブラックモカ」などをご提供

・SNSキャンペーン実施：店内・店外の装飾や体験コーナーなどイベントの様子を撮影し、「#dynabookbluestudio」で投稿。スタッフへ投稿画面を見せるとPayPay2,000円分が当たるプレゼント企画を実施

■開催情報

期 間：2025年10月30日（木）～11月5日（水）

営業時間：［全日］11:30～21:00 LO.20:00 ※カフェの営業時間に準ずる。

住 所：東京都渋谷区神宮前4-31-10 YM Square HARAJUKU 1F

アクセス：東京メトロ千代田線／明治神宮前駅 徒歩4分（270m）

JR山手線／原宿駅 徒歩6分（470m）

東京メトロ銀座線／表参道駅 徒歩10分（780m）

※イベントのみの参加はできません。カフェでの飲食費は別途必要となります。

dynabook BLUE STUDIO詳細は、下記ページをご覧ください。

https://dynabook.com/personal/campaign/blue-studio/index.html

■13.3型プレミアムモバイルノートPC「dynabook G8・G6」

商品詳細は、下記ページをご覧ください。

https://dynabook.com/personal/mobile-notebook/g-series/2025-fall-winter-model/index.htm(https://dynabook.com/personal/mobile-notebook/g-series/2025-fall-winter-model/index.html)l

■13.3型 スタンダードモバイルノートPC「dynabook GS5」

商品詳細は、下記ページをご覧ください。

https://dynabook.com/personal/mobile-notebook/gs-series/2025-fall-winter-model/index.html

Dynabook Direct取扱商品※注１の詳細は、下記ページをご覧ください。

https://dynabook.com/direct/pc/catalog/2025-fall-winter/grzy-grzz/index.html

なお、購入者向けWチャンスキャンペーンも本日から実施中です。

https://dynabook.com/personal/campaign/dekakeyou/present.html

※注1：Dynabook Direct取扱商品の仕様は、個人向け商品の仕様と異なる場合があります。詳細の仕様については、Dynabook Directのページでご確認ください。

※記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。