AMANE、「Japan Mobility Show 2025」に出展

株式会社AMANE

株式会社AMANE(本社：東京都港区、代表取締役：井上 佳三)は、2025年10月29日(水)～11月9日(日)まで東京ビッグサイトで開催される、「Japan Mobility Show 2025(ジャパンモビリティショー2025)」に期間限定で出展いたします。

当社は10月29日（水）～11月1日（土）の4日間、Japan Mobility Show 2025内のStartup Future Factory ブースに出展し、e-mobilog(R)、モビリティハブ、交通データ分析の3つのソリューションをご紹介します。

※e-mobilog(R)は、株式会社ゼンリンデータコムとの共同出展です。

出展概要

会期 ：2025年10月29日（水）～11月9日（日）

当社出展期間 ：2025年10月29日（水）～11月1日（土）

会場 ：東京ビッグサイト

主催 ：一般社団法人日本自動車工業会（JAMA）

出展場所 ：西２ホール１階 Startup Future Factory（暮らす-5, 6ブース）

e-mobilog(R)

「EV運用をもっとスマートに。」e-mobilog(R)は、充電状態やバッテリー残量を“見える化”し、管理の手間や電力コストを削減。

CO2削減効果の可視化も可能で、車両管理のDX化、カーボンニュートラルの取り組みをサポートします。

※「e-mobilog(R)」はAMANEとゼンリンデータコムの共同開発製品です。

モビリティハブ

「e-mobilog(R)」の詳細はこちら :https://amane.ltd/products/e-mobilog/

モビリティハブは交通結節点と公共スペースを統合した小さなインフラです。

ヒト・モノの乗換や積替、モビリティの充電・駐車などを行う集約的拠点(ハブ)としての機能に加え、災害時の防災拠点や、地域住民のためのサービス提供・交流の場としても機能します。弊社ではモビリティハブの自社運営に加え、企業・自治体のモビリティハブ構築を支援しています。

交通データ分析

「モビリティハブ」の詳細はこちら :https://amane.ltd/service/urbantech_business-development_support/mobility-hub/

「効果検証をやってみたい」「データを可視化したい」といったニーズに応えるため、伴走型の交通分析支援サービスを提供しています。過去事例では、シェアモビリティログを活用した移動需要レポートの作成や、駅沿線ネットワークの潜在需要ダッシュボードの構築などを行ってきました。さらに、地理空間分析に特化したノーコードツール「GeoRoost」も開発中で、任意の人口集計や交通網・施設立地の可視化をサポートします。

「交通データ分析」の詳細はこちら :https://amane.ltd/service/urbantech_business-development_support/transportation-data_analytics/

Japan Mobility Show 2025について詳しくはこちら(https://www.japan-mobility-show.com/)

以上

株式会社AMANEについて

株式会社AMANEは、「あまねく人々にゆきわたり、価値がめぐる仕組みをつくる」を理念に、アーバンテック領域に特化した事業開発支援・サービス実装を行っています。都市交通・モビリティ・エネルギー・DXなど幅広いテーマに対応し、調査・共創・実証まで一気通貫で伴走しています。

会社概要

社名：株式会社AMANE

代表者：代表取締役 井上佳三

所在地：東京都港区芝大門一丁目3番17号 玉家ビル 6階

TEL：03-6452-8228

HP： https://amane.ltd/

お問い合わせ先

株式会社AMANE 広報担当

Email：info@amane.ltd

TEL：03-6452-8228