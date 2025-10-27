AMANE、「Japan Mobility Show 2025」に出展

株式会社AMANE

株式会社AMANE(本社：東京都港区、代表取締役：井上 佳三)は、2025年10月29日(水)～11月9日(日)まで東京ビッグサイトで開催される、「Japan Mobility Show 2025(ジャパンモビリティショー2025)」に期間限定で出展いたします。




当社は10月29日（水）～11月1日（土）の4日間、Japan Mobility Show 2025内のStartup Future Factory ブースに出展し、e-mobilog(R)、モビリティハブ、交通データ分析の3つのソリューションをご紹介します。


※e-mobilog(R)は、株式会社ゼンリンデータコムとの共同出展です。



出展概要


会期　　　　　：2025年10月29日（水）～11月9日（日）


当社出展期間　：2025年10月29日（水）～11月1日（土）


会場　　　　　：東京ビッグサイト


主催　　　　　：一般社団法人日本自動車工業会（JAMA）


出展場所　　　：西２ホール１階　Startup Future Factory（暮らす-5, 6ブース）



e-mobilog(R)

「EV運用をもっとスマートに。」e-mobilog(R)は、充電状態やバッテリー残量を“見える化”し、管理の手間や電力コストを削減。


CO2削減効果の可視化も可能で、車両管理のDX化、カーボンニュートラルの取り組みをサポートします。


※「e-mobilog(R)」はAMANEとゼンリンデータコムの共同開発製品です。




「e-mobilog(R)」の詳細はこちら :
https://amane.ltd/products/e-mobilog/

モビリティハブ

モビリティハブは交通結節点と公共スペースを統合した小さなインフラです。


ヒト・モノの乗換や積替、モビリティの充電・駐車などを行う集約的拠点(ハブ)としての機能に加え、災害時の防災拠点や、地域住民のためのサービス提供・交流の場としても機能します。弊社ではモビリティハブの自社運営に加え、企業・自治体のモビリティハブ構築を支援しています。





「モビリティハブ」の詳細はこちら :
https://amane.ltd/service/urbantech_business-development_support/mobility-hub/

交通データ分析

「効果検証をやってみたい」「データを可視化したい」といったニーズに応えるため、伴走型の交通分析支援サービスを提供しています。過去事例では、シェアモビリティログを活用した移動需要レポートの作成や、駅沿線ネットワークの潜在需要ダッシュボードの構築などを行ってきました。さらに、地理空間分析に特化したノーコードツール「GeoRoost」も開発中で、任意の人口集計や交通網・施設立地の可視化をサポートします。





「交通データ分析」の詳細はこちら :
https://amane.ltd/service/urbantech_business-development_support/transportation-data_analytics/


Japan Mobility Show 2025について詳しくはこちら(https://www.japan-mobility-show.com/)


株式会社AMANEについて


株式会社AMANEは、「あまねく人々にゆきわたり、価値がめぐる仕組みをつくる」を理念に、アーバンテック領域に特化した事業開発支援・サービス実装を行っています。都市交通・モビリティ・エネルギー・DXなど幅広いテーマに対応し、調査・共創・実証まで一気通貫で伴走しています。



会社概要


社名：株式会社AMANE


代表者：代表取締役　井上佳三


所在地：東京都港区芝大門一丁目3番17号 玉家ビル 6階


TEL：03-6452-8228


HP： https://amane.ltd/



お問い合わせ先


株式会社AMANE 広報担当


Email：info@amane.ltd


TEL：03-6452-8228