AMANE、「Japan Mobility Show 2025」に出展
株式会社AMANE(本社：東京都港区、代表取締役：井上 佳三)は、2025年10月29日(水)～11月9日(日)まで東京ビッグサイトで開催される、「Japan Mobility Show 2025(ジャパンモビリティショー2025)」に期間限定で出展いたします。
当社は10月29日（水）～11月1日（土）の4日間、Japan Mobility Show 2025内のStartup Future Factory ブースに出展し、e-mobilog(R)、モビリティハブ、交通データ分析の3つのソリューションをご紹介します。
※e-mobilog(R)は、株式会社ゼンリンデータコムとの共同出展です。
出展概要
会期 ：2025年10月29日（水）～11月9日（日）
当社出展期間 ：2025年10月29日（水）～11月1日（土）
会場 ：東京ビッグサイト
主催 ：一般社団法人日本自動車工業会（JAMA）
出展場所 ：西２ホール１階 Startup Future Factory（暮らす-5, 6ブース）
e-mobilog(R)
「EV運用をもっとスマートに。」e-mobilog(R)は、充電状態やバッテリー残量を“見える化”し、管理の手間や電力コストを削減。
CO2削減効果の可視化も可能で、車両管理のDX化、カーボンニュートラルの取り組みをサポートします。
※「e-mobilog(R)」はAMANEとゼンリンデータコムの共同開発製品です。
「e-mobilog(R)」の詳細はこちら :
https://amane.ltd/products/e-mobilog/
モビリティハブ
モビリティハブは交通結節点と公共スペースを統合した小さなインフラです。
ヒト・モノの乗換や積替、モビリティの充電・駐車などを行う集約的拠点(ハブ)としての機能に加え、災害時の防災拠点や、地域住民のためのサービス提供・交流の場としても機能します。弊社ではモビリティハブの自社運営に加え、企業・自治体のモビリティハブ構築を支援しています。
「モビリティハブ」の詳細はこちら :
https://amane.ltd/service/urbantech_business-development_support/mobility-hub/
交通データ分析
「効果検証をやってみたい」「データを可視化したい」といったニーズに応えるため、伴走型の交通分析支援サービスを提供しています。過去事例では、シェアモビリティログを活用した移動需要レポートの作成や、駅沿線ネットワークの潜在需要ダッシュボードの構築などを行ってきました。さらに、地理空間分析に特化したノーコードツール「GeoRoost」も開発中で、任意の人口集計や交通網・施設立地の可視化をサポートします。
「交通データ分析」の詳細はこちら :
https://amane.ltd/service/urbantech_business-development_support/transportation-data_analytics/
Japan Mobility Show 2025について詳しくはこちら(https://www.japan-mobility-show.com/)
以上
株式会社AMANEについて
株式会社AMANEは、「あまねく人々にゆきわたり、価値がめぐる仕組みをつくる」を理念に、アーバンテック領域に特化した事業開発支援・サービス実装を行っています。都市交通・モビリティ・エネルギー・DXなど幅広いテーマに対応し、調査・共創・実証まで一気通貫で伴走しています。
会社概要
社名：株式会社AMANE
代表者：代表取締役 井上佳三
所在地：東京都港区芝大門一丁目3番17号 玉家ビル 6階
TEL：03-6452-8228
HP： https://amane.ltd/
お問い合わせ先
株式会社AMANE 広報担当
Email：info@amane.ltd
TEL：03-6452-8228