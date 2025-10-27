「第２２回全日本視覚障害者ボウリング選手権大会」出場のご報告

エイチ・シー・ネットワークス株式会社

エイチ・シー・ネットワークス株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役 田中 宗、以下HCNET）は、当社所属パラアスリート（競技：視覚障害者ボウリング）の高井 康宏選手が、「第２２回全日本視覚障害者ボウリング選手権大会」に出場したことをご報告します。

■「第２２回全日本視覚障害者ボウリング選手権大会」

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/4901/table/215_1_795734b9345a7640921a9894a73ce62b.jpg?v=202510271056 ]

■高井選手結果

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/4901/table/215_2_9a35498870efba4dc28f63a845185ba2.jpg?v=202510271056 ]

■高井選手コメント

本大会は、全国各地から視覚障害のある選手が集結し、日本一を決定する大会であり、まるでお祭りのような盛り上がりを見せます。今回、私は初めて選手宣誓を務め、かなり緊張しましたが、無事に大役を果たすことができました。

試合１日目は、まず個人戦の予選６ゲームが行われ、２位で通過することができました。決勝は４人によるトーナメント戦で、１ゲームマッチの勝負でしたが、結果は１回戦で敗退。勝敗を意識しすぎてしまい、ストライクが続かなかったのが悔やまれます。

２日目はインクルーシブチーム戦。ナショナルチームユースの代表選手１人と視覚障害のある選手３人で１フレームずつ交代し、予選は合計６ゲームを実施しました。前半３ゲームは9チーム中９位でしたが、後半に巻き返して２位で予選通過。決勝トーナメントでは１回戦で敗退しましたが、改めてボウリングは何が起こるかわからない、面白いスポーツだと実感しました。

（左は弊社代表取締役 田中 宗、右は高井 康宏選手）

HCNETは、高井選手をはじめとするパラアスリートの活動を支援し、選手の雇用や競技専念環境の整備を通じて、共に夢と多様性あふれる社会の実現を目指しています。

■エイチ・シー・ネットワークス株式会社

エイチ・シー・ネットワークスは、統合ITインフラベンダーとして、ITの可能性に挑戦し、未来を創る力を発揮します。40年以上にわたり培ってきた技術力でサーバー、ネットワーク、セキュリティ、クラウド、仮想化、ワークスタイルイノベーション、運用サービスなどと、自社開発製品による独自価値を加え、SIerとメーカー両方の強みを融合した高品質・高信頼性ネットワークの統合ITインフラ事業を通じて夢のある豊かで持続可能な社会を創造していきます。また、ウェルビーイング経営で成長と働きやすい環境づくりを推進し、社員一人ひとりが誇りを持って働ける職場を提供します。詳細は以下のURLからご覧いただけます。https://www.hcnet.co.jp/

