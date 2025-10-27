東日本旅客鉄道株式会社

○ＪＲ東日本では、ＪＲ各社の乗車券、特急券等がインターネット上で予約ができるサービス「えきねっと」を、より多くのお客さまにご利用いただくために、「新幹線・特急の予約はネットで！冬のえきねっとキャンペーン」を実施します。

〇本キャンペーンでは、「えきねっと」に新規会員登録のうえ、対象の特急券を購入し利用されたお客さまから抽選で２，０００名様にJRE POINT１，０００ポイントをプレゼントします。

〇さらに、初めてご利用の方・すでに会員の方問わず、２人分以上のチケットレス商品の特急券をまとめて購入すると抽選で１，０００名様にJRE POINT１，０００ポイントをプレゼントします。初めてご利用の方ならJRE POINT最大２，０００ポイントが当たるチャンスです。

○ぜひこの機会に、「えきねっと」を利用して、便利におトクにお出かけしてみませんか。

１． キャンペーン概要

【初めてご利用の方】

キャンペーン期間中に「えきねっと」に新規会員登録（無料）していただき、対象の特急券※１を「えきねっと」で購入・利用すると、抽選で

２，０００名様に鉄道利用やＳｕｉｃａ決済、駅ビルでのお買い物などでご利用いただけるJRE POINT１，０００ポイントをプレゼントします。

【初めてご利用の方・すでに会員の方】

２人分以上まとめてチケットレス商品※2の特急券を購入・利用すると、抽選で１，０００名様に JRE POINT１，０００ポイントをプレゼントします。なお、初めてご利用の方は最大２，０００ポイントが抽選で当たります。

※１ キャンペーン期間中を乗車日とする、ＪＲ東日本エリアの新幹線（ガーラ湯沢駅～越後湯沢駅間のみの利用を除く）、ＪＲ東日本エリアの在来線特急(他の会社線に直通する列車を含む)、北海道新幹線、北陸新幹線、東海道新幹線の特急券

※２ 新幹線ｅチケットサービスや在来線チケットレス特急券サービス等の商品

２． キャンペーン(エントリー)期間

２０２５年１０月２７日（月） ～２０２６年１月１２日（月・祝）

３． 対象乗車期間

２０２５年１２月０１日（月） ～２０２６年１月１２日（月・祝）

４． キャンペーン参加方法

【初めてご利用の方】

Ｓｔｅｐ１ ： キャンペーン期間中に「えきねっと」 に新規会員登録

Ｓｔｅｐ２ ： 「えきねっと」のマイページでJRE POINT会員番号を連携

Ｓｔｅｐ３ ： キャンペーンサイトにエントリー

Ｓｔｅｐ４ ： 「えきねっと」で対象の特急券を購入・利用

【初めてご利用の方・すでに会員の方】

Ｓｔｅｐ５ ： 「えきねっと」で２人分以上のチケットレス商品を購入・利用

※すでに会員の方もＳｔｅｐ２・３が必要です。

※初めてご利用の方はＳｔｅｐ４で購入する特急券がチケットレス商品かつ、２人分以上の購入であればJRE POINT２，０００ポイントプレゼントの抽選対象となります。

※「えきねっと」で対象の特急券を購入・利用後にエントリーされたお客さまも対象になります。

※キャンペーンエントリーには、JRE POINTの会員登録（無料）が必要です。

詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

URL:https://www.jrepoint.jp/campaign/0061001750/(https://www.jrepoint.jp/campaign/0061001750/?utm_source=prtimes&utm_medium=direct&utm_campaign=ekinet2025w)

５． 注意事項

・購入後にキャンペーン期間外の乗車日への変更や払いもどしなどを行った場合は、キャンペーンの 対象外です。

・当選発表は２０２６年３月中旬以降のJRE POINTの付与をもって代えさせていただきます。

・プレゼントするJRE POINTは通常ポイントです。