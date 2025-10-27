待望の定番化決定！アイメイクの前に使うだけでパンダ目にならない、消えがちな眉も夕方までキープ！大人気〈アイメイクキープパウダー〉

写真拡大 (全6枚)

株式会社ランクアップ


大人気マナラ〈ホットクレンジングゲル〉をはじめとした、オリジナル化粧品ブランド「マナラ」 「アールオム」「アクナル」を開発・販売する株式会社ランクアップ（本社・銀座、代表・岩崎裕美子）は、マナラ＜アイメイクキープパウダー＞を、2025年11月4日より定番製品として発売開始します。






POINT １ :長時間くずれない目元に

水分も油分も素早く吸収して色移りをブロックしてくれるのでにじみにくく、パンダ目を防ぎます。






POINT ２:消えがちな眉も夕方まで綺麗

４種のうるおい成分と２種*¹のくすみ*²ケア成分配合でアイメイクを長時間キープします。


*¹加水分解、コラーゲン(整肌)、セラミド、AP(整肌)、セラミドNP(整肌)、セラミド、NG(整肌)ローズマリー葉エキス(整肌)、ソメイヨシノ葉エキス(整肌)


*²乾燥によるもの







POINT ３:下まぶたのひと仕込みで、目力UP＆目もとを明るくカバー!

皮脂に密着しヨレにくい成分＊2と、肌なじみのよい色味のパウダーを使用。涙袋に浮くことなく、目もとを自然にパッと明るくします。


＊2 ヒドロキシアパタイト（基材）






※メイクアップ効果による。


製品概要

製品名：アイメイクキープパウダー[アイカラー]


カラー：ホワイトベージュ


サイズ：タテ4.6cm、ヨコ5.6cm


通常価格：2,750円(税込)



マナラ製品はこだわりの７つの無添加


タール系色素・香料・鉱物油・石油系界面活性剤・エタノール・パラベン・紫外線吸収剤不使用





□■株式会社ランクアップ 会社概要■□


代表取締役：岩崎　裕美子 　　　


設立年　　：2005年6月10日


資本金　　：1,000万円 　　　　　　　　


従業員数　：105人（2024年10月時点）


売上高　　：137億（2024年9月期）　


本社所在地：東京都中央区銀座3-10-7　ヒューリック銀座3丁目ビル7F


事業内容　：・オリジナルブランド「マナラ」「アールオム」「アクナル」の開発および販売


　　　　　　・スクール型民間学童「クレイバーキッズ」の運営


コーポレートサイト　　 ：https://rankuphd.jp/


マナラ公式ホームページ ：https://manara.jp/


コラムサイト：https://manara.jp/column/



