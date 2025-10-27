ジオフラ、IHD STRATEGY FUND投資事業有限責任組合を引受先とする第三者割当増資を実施

ジオフラ株式会社

「テクノロジーとエンターテインメントの力で人の心を動かし、すべての場所に人が集まる理由をつくり、地域の未来を明るくする」をパーパスに掲げるジオフラ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 社長執行役員CEO：尾崎雄一、以下ジオフラ）は、IHD STRATEGY FUND投資事業有限責任組合（運営：株式会社いよぎんホールディングス）を引受先とする第三者割当増資を実施しました。

本増資により、ジオフラが運営するおでかけエンタメアプリ「プラリー」を通じ、愛媛県内における交流人口の増加、地域内消費の拡大、および地域間回遊の促進を目指す地域共創の取り組みをさらに加速してまいります。なお、本活動はジオフラの四国地域における、初の取り組みとなります。

「プラリー」は、日常の移動や観光を“楽しい体験”に変えるおでかけエンタメアプリで、オンラインとオフラインを繋ぎ、位置情報とエンターテインメントを掛け合わせることで、スタンプラリーやARコンテンツ、デジタルクーポンなどを通じた新しい地域体験を提供しています。

今回の出資を機に、ジオフラはIHD STRATEGY FUNDと共創し、愛媛県全域を舞台とした「デジタル×観光」プロジェクトを推進し、観光施設やスポットが集中する松山市中心部から周辺地域への送客促進や、観光客を対象とした周遊企画の立ち上げ、愛媛県内事業者・自治体・観光団体との共創による地域経済の活性化を中心とした活動を展開していきます。

ジオフラは、愛媛県をはじめとした全国の地域パートナーとともに、「人が移動したくなる理由」を生み出し、地方創生に貢献してまいります。

増資実施の目的

今回の第三者割当増資により、以下の目的を推進いたします。

１．「プラリー」事業のさらなる拡大と機能強化

日常から観光まで、あらゆる「移動と体験」をつなぎ、オンラインとオフラインの行き来による人の流れを創出するOMOエンターテインメントを活用するプラットフォームとして、テクノロジーとエンターテインメントの力を積極的に用いながら、愛媛県における地域経済の活性化や観光客の周遊・分散化を目標に、人の心を動かすような取り組みを進め、すべての場所に人が集まる理由をつくり、地域未来を明るくすることを目指します。アプリと連動したカプセルトイ「プラポン」を駅や商業施設に常設で設置するデジタルスタンプラリーの取り組みや、日常接点のきっかけづくりとなるリテール企業等に向けた独自コースの設定など、毎日の移動、歩数、チェックインがご褒美となるポイント連動機能を拡充し、顧客接点を強化・構築する仕組みの開発を強化します。

２．地域経済活性化モデルの全国展開

各地域の社会的また文化的な特性や背景、課題を考慮し、観光資源や伝統工芸等を生かした高付加価値体験を提供し、地方自治体・交通事業者・商業施設との連携を強化し、全国各地の地域経済圏の発展に貢献します。愛媛県内においては、県内事業者、自治体、観光団体などと協力し、持続性のある取り組みを目指し、地域における雇用の促進や、観光客の誘致、観光資源化、観光消費の拡大、周遊コンテンツの作成、商品開発などを展開し、社会インフラとなる機能を強化・実装していきます。

３．社会的インパクトの最大化

エンターテインメントを通じた「地域とのつながり」を創出し、街の回遊の創出・活性化などを通じ、持続的な観光循環モデルを構築します。また、リテール業界におけるデジタル・トランスフォーメーションを促すソリューション提供や移動に関連するビックデータ分析やCRM活用へのコンサルティング活動を通じて、新たな価値の創造を目指します。

投資家一覧

ジオフラ株式会社 代表取締役社長 社長執行役員CEO 尾崎 雄一のコメント

- IHD STRATEGY FUND投資事業有限責任組合

「私たちは”移動”を単なる手段ではなく、”発見と感動の体験”へと変えていきたいと考えています。四国地区での初の取り組みとなります。愛媛県における課題を理解し、地域に根ざした持続可能なビジネスプロジェクトを推進し、多くの人々が移動によって地域の魅力を再発見し、人と人をつなぐきっかけとなり、愛媛県の地域活性化に貢献できるよう、本取り組みに真摯に向き合いたいと考えています。この度は、IHD STRATEGY FUND投資事業有限責任組合の皆様とのご縁をいただき心より感謝申し上げます。」

おでかけエンタメアプリ「プラリー」について

「プラリー」は、位置情報を活用して日常の移動を“楽しい体験”に変えるエンタメアプリです。

アプリ上でデジタルスタンプラリーやポイントを通じて地域を巡り、チェックインやカプセルトイなどの体験を提供します。2023年12月に提供を開始し、現在性別や年齢に偏りのない幅広い世代のユーザーに月間数十万人規模で利用されています。

https://www.prally.com/

IHD STRATEGY FUND投資事業有限責任組合について

いよぎんホールディングスグループが運営する地域創生ファンド。地域企業の成長支援とともに、愛媛県内外における新産業創出を目的として、戦略的な資金・ノウハウ提供を行っています。

ジオフラ株式会社について

ジオフラは、「Moving Entertainment すべての移動を、新しい発見と感動に。」を掲げ、 「移動」が生み出す経済効果を最大化し、地域の持続的な発展に寄与したいと考え、2023年3月に創業しました。テクノロジーとエンターテインメントの力で人の心を動かし、すべての場所に人が集まる理由をつくり、地域の未来を明るくするというパーパスのもと、すべての移動が新しい発見と感動に変わる世界をつくり、デジタル体験とリアル体験の融合で、新しい価値を生み出し続けるというビジョンを掲げています。これまで多くの地方自治体や法人・企業とのコラボレーションを実施し、地域における人の移動を活性化させ、実際に足を運び、そこでしか得ることのできない価値を創造することで、日本経済、地方経済、地域経済の発展に貢献しています。

・社 名：ジオフラ株式会社

・代表者：代表取締役社長 社長執行役員CEO 尾崎 雄一

・本 社：東京都千代田区丸の内二丁目六番一号

・事 業：フィジカル空間における人流を活性化させるプロダクトの企画・開発、地方創生に係る事業

・H P：https://corp.geofla.com/

※ 本リリース内に掲載されている、その他の製品・サービス名、ロゴマークなどは該当する各社の商号・商標または登録商標です。