Èþ¡ßñ»Ò!?¡¡ È¯¹Ú¤ÎÎÏ¤ÇÂÎ¤ÎÃæ¤«¤éÈþ¤·¤¯!¡ÖÈ¯¹Ú¤ÎÎÏ ¼òÇô¤ÈÀ¸Õª¤Îñ»Ò¡×Makuake¤Ë¤Æ2025Ç¯10·î28Æü(²Ð)¤è¤êÀè¹ÔÈ¯Çä³«»Ï
ÁÏ¶È1972Ç¯¡¡ñ»Ò¡¦¾ÆÇä¤Ê¤É¤ÎÃæ²ÚÁíºÚ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¥Õ¥¸¥ï¥ó¥¿¥óËÜÊÞ³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:¹Åç¸©»°¸¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ÆâÅÄ¡¡ÖÞ)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¤®¤ç¤¦¤¶¤Û¤ó¤Ýpao¡Ù¤è¤ê¡¢2025Ç¯10·î28Æü(²Ð)¡¡ËèÆü¤ò´èÄ¥¤ë½÷À¤Ë¡¢¼òÇô¤ÈÀ¸Õª¤¬¤¯¤ì¤ë¤ä¤µ¤·¤¤¤´Ë«Èþ¡Ø¼òÇô¤ÈÀ¸Õª¤Îñ»Ò¡Ù¤òMakuake¤è¤êÀè¹ÔÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.makuake.com/project/gyozahonpo-pao/
Èþ¤È·ò¹¯¤ò¡Øñ»Ò¡Ù¤ËÊñ¤ß¹þ¤à ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ÈÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°--
È¯¹Ú¤ÎÎÏ¤ÇÈþ¤È·ò¹¯¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡Ö¼òÇô¤ÈÀ¸Õª¤Îñ»Ò¡×
Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¿·¤·¤¤¡È¿©¤Ù¤ëÈþÍÆ¡É¤ò¤¼¤Ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËèÆü¡¢²ÈÂ²¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¸å²ó¤·¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈþ¤·¤¯·ò¹¯¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£²ÈÂ²¤Î¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤êÂ³¤±¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¢¡È¼«Ê¬¤Î¥±¥¢¡É¤È¤¤¤¦¤´Ë«Èþ¤ò¡£¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤ÈÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡£¡£¡£
¡ÖÈ¯¹Ú¤ÎÎÏ¡¡¼òÇô¤ÈÀ¸Õª¤Îñ»Ò¡×¤Ç¤¹¡£
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¦ÈþÍÆ¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¦Èþ¥é¥¤¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÊý¡¹¤ÈºÂÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥³¥é¥Ü³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
È¯¹Ú¤ÎÎÏ ¼òÇô¤ÈÀ¸Õª¤Îñ»Ò
ÂÎ¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ëÀ¸Õª¤ä¼òÇô¤Ë¡¢¼«Á³¤Î´Å¤ß¤ò»ý¤ÄÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¡¢È¯¹Ú¤Î»Ý¤ßË¤«¤ÊÌ£Á¹¤ò²Ã¤¨¡¢ÁÇºà¤ÎÎÏ¤òÃúÇ«¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
²½³ØÄ´Ì£ÎÁ¡¦ÊÝÂ¸ÎÁ¤Ï°ìÀÚÉÔ»ÈÍÑ¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤äÈ¯¹ÚÍ³Íè¤Î·Ã¤ß¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ËèÆü¤Î¿©Âî¤«¤éÆâÂ¦¤Î¥¥ì¥¤¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡¢¤«¤é¤À¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤°ìÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÁÇºà
£±.¹Åç¸©Åì¹Åç»Ô°Â·ÝÄÅÄ®¤ÎÏ·ÊÞ¡Öº£ÅÄ¼òÂ¤ËÜÅ¹¡×¤¬¾ú¤¹ÌÃ¼ò¡ÖÉÙµ×Ä¹¡×¤Î¼òÇô
ÉÙµ×Ä¹¤¬¾ú¤µ¤ì¤ë¹Åç¸©°Â·ÝÄÅÄ®¤Ï¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤ËÌÌ¤·¤¿¾®¤µ¤Ê¹ÁÄ®¡£¤ª¤À¤ä¤«¤ÊÅç¤Ê¤ß¤Î·Ê¿§¤¬¹¤¬¤ëÈþ¤·¤¤Ä®¤Ç¤¹¡£
ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢À¥¸ÍÆâ¤Î²º¤ä¤«¤Êµ¤¸õ¤ÈÀ¶¤é¤«¤ÊÍ¯¿å¡¢¤½¤·¤ÆÂ¢¿Í¤¿¤Á¤Î¿¿Ùõ¤Ê¼ê»Å»ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¼òÇô¤Ï¡¢¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê¹á¤ê¤È¾åÉÊ¤Ê»Ý¤ß¤¬ÆÃÄ¹¡£È¯¹Ú¤ÎÎÏ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤È¿¼¤¤¥³¥¯¤¬¡¢ñ»Ò¤Îñ²¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢ÁÇºà¤ÎÌ£¤ò¤ä¤µ¤·¤¯°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£ÅÁÅý¤È¼«Á³¤¬°é¤ó¤À°Â·ÝÄÅ¤Î¼òÇô¤¬¡¢¤Ò¤ÈÎ³¤Îñ»Ò¤ËË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤È±ü¹Ô¤¤òÍ¿¤¨¡¢¤«¤é¤À¤Ë¤â¿´¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
https://fukucho.jp/
£².¹Åç¸©»º¡Ö¤µ¤µ¤æ¤ê¥Ýー¥¯¡×
¼«Á³Ë¤«¤Ê¹Åç¸©»³¸©·´ËÌ¹ÅçÄ®¤Ç¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë°é¤Ã¤¿ÆÚÆù¤Ï»é¿È¤¬´Å¤¯¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤¡£¹³À¸ºÞ¤ä¹³¶ÝºÞ¤Ê¤É¤¬»ÄÎ±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»ô°é¸å´ü¤Ï¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑ»ôÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÆù¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤áÈÔ¤¤¤¿¥ß¥ó¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ô¤Î¤Þ¤Þ»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ñ»Ò¤ËÊñ¤àÄ¾Á°¤Ë¥ß¥ó¥Á¤Ë²Ã¹©¤·¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤ëÉôÊ¬¤òÍÞ¤¨Á¯ÅÙ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Îñ»Ò¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÅö¼Ò¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£
£³.ËÌ³¤Æ»»º¾®Çþ¤Î¤â¤Ã¤Á¤êÈé
¡ÖÈé¤¬¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×
¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´¶ÁÛ¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
£²¼ïÎà¤ÎËÌ³¤Æ»»º¾®ÇþÊ´¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê´¶¤È»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»»º¾®ÇþÊ´¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ÝÌ£¤È¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿´ÅÌ£¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á°Æü¤Ë¤³¤Í¤¿À¸ÃÏ¤ò°ìÈÕ¤¸¤Ã¤¯¤ê½ÏÀ®¤µ¤»¡¢ÍâÆü¤ËÀ®·Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾®ÇþËÜÍè¤Î»ÝÌ£¤ò½½Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¿§±ð¤ÎÎÉ¤µ¤ä¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¤ÇÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤¿À¸ÃÏ¤Ï¡¢¾Æ¤¾å¤¬¤ë¤È±ð¤ä¤¬½Ð¤Æ¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÍýÁÛ¤Î¤Ò¤È¸ý¤ò¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ
º£²ó¤Îñ»Ò¤Å¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â»îºî¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼òÇô¤ÎÊ¬ÎÌ¡×¡£Æþ¤ì¤¹¤®¤ë¤ÈÉ÷Ì£¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¡¢¾¯¤Ê¤¹¤®¤ë¤È¡È²¹³è¿©ºà¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Çö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯Ì£¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÆþ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ç¤âÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¹á¤ê¤òµ¤¤Ë¤µ¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ï¿©ºà¤È¤·¤Æ¿ÈÂÎ¤ò¸µµ¤¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤µ¤ó¤«¤é¤â¡ÖÆÚÆù¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¤È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÇºà¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤µ¤·¤¤É÷Ì£¤È¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§È¯¹Ú¤ÎÎÏ ¼òÇô¤ÈÀ¸Õª¤Îñ»Ò 40¸ÄÆþ¡¡
Ì¾¡¡¾Î¡¡¡§ÎäÅà¤®¤ç¤¦¤¶
¸¶ºàÎÁÌ¾¡§¤µ¤µ¤æ¤ê¥Ýー¥¯¡¦ÆÚ»é¡¦ÌîºÚ¡Ê¥¥ã¥Ù¥Ä(¹ñ»º)¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¦À¸Õª¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¦¶Ì¤Í¤®¡¦¤Ë¤é¡¦¤Í¤®¡Ë¡¦Èé¡Ê¾®ÇþÊ´¡¦¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¦¿©±ö¡Ë¡¦ÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¡¦¼òÇô¡¦¥ª¥¤¥¹¥¿ー¥½ー¥¹¡¦¤´¤ÞÌý¡¦¤Æ¤ó¤µ¤¤Åü¡¦¾ßÌý¡¦¥³¥·¥ç¥¦¡¦¥Á¥¥ó¥³¥ó¥½¥á¡¦Ê´Ëö¤³¤ó¤Ö¡¦´¥Áç¤·¤¤¤¿¤±Ê´Ëö¡¦Ì£Á¹¡¦Áô±ö¡Ê°ìÉô¤Ë¾®Çþ¡¦ÆÚÆù¡¦ÂçÆ¦¤ò´Þ¤à¡Ë
¢¨¸¶ºàÎÁ¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³«È¯Ãæ¤Ë¤Ä¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡§840g¡Ê40¸ÄÆþ¡Ë
¾ÞÌ£´ü¸Â¡§90Æü
ÊÝÂ¸ÊýË¡¡§-18¡î°Ê²¼¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎäÅàÁ°²ÃÇ®¤ÎÍÌµ¡§²ÃÇ®¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
²ÃÇ®Ä´Íý¤ÎÉ¬Í×À¡§²ÃÇ®¤·¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤
À½Â¤¼ÔÅù¤ÎÌ¾¾ÎµÚ¤Ó½»½ê¡§
¥Õ¥¸¥ï¥ó¥¿¥óËÜÊÞ³ô¼°²ñ¼Ò
¢©729-0411 ¹Åç¸©»°¸¶»ÔËÜ¶¿Ä®Á¥ÌÚ3126-7
TEL¡§0848-86-2468¡ÊÂå¡Ë
FAX¡§0848-86-2453
¢¨Æ±¤¸À¸»º¥é¥¤¥ó¤ÇÆÃÄê¸¶ºàÎÁ£¸ÉÊÌÜ¤Î¤¦¤Á¡¢¤¨¤Ó¡¦¤«¤Ë¡¦¾®Çþ¡¦¤½¤Ð¡¦Íñ¡¦Æý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À½ÉÊ¼«ÂÎ¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¼òÇô¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÈùÎÌ¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬¤ò´Þ¤à¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ë¼å¤¤Êý¤ä¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ê¥¿ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¡Ä¶Áá³ä¡Ê40%OFF¡Ë¡¿³Æ30¥»¥Ã¥È¸ÂÄê
¡¦40¸ÄÆþ¡ß2ÂÞ¡¡ÄÌ¾ï6,500±ß ¢ª 3,900±ß
¡¦40¸ÄÆþ¡ß3ÂÞ¡¡ÄÌ¾ï9,750±ß ¢ª 5,850±ß
¡¦40¸ÄÆþ¡ß4ÂÞ¡¡ÄÌ¾ï13,000±ß ¢ª 7,800±ß
¤µ¤é¤Ë¡ª
¡ÚÁá³ä¡Ê30%OFF¡Ë¡Û¡ÚMakuake³ä¡Ê20%OFF¡Ë¡Û¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÆÀ¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤É¤¦¤¾¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
10·î28Æü(²Ð) 17:00 ¡§¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï
11·î29Æü(ÅÚ) 22:00¡¡¡§¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½ªÎ»
2026Ç¯1·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤ªÆÏ¤±Í½Äê
¥Õ¥¸¥ï¥ó¥¿¥óËÜÊÞ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¥¸ÍÆâ³¤¤Î·Ã¤ßË¤«¤Ê¹Åç¸©»°¸¶»Ô¤Ë¹©¾ì¤ò¹½¤¨¡¢ÁÏ¶È1972Ç¯¡¢È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤êñ»Òºî¤ê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢ËèÆüÌó230,000¸Ä¤Îñ»Ò¤òÀ½Â¤¤·¡¢À½Â¤¤«¤éÈ¯Á÷¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼«¼Ò¹©¾ì¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½Â¤¤µ¤ì¤¿ñ»Ò¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËµÞÂ®ÎäÅà¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ¤Î¥éー¥á¥óÅ¹¡¢¥¹ー¥Ñー¡¢¤´²ÈÄí¤Ø¤ÈÁ¯ÅÙ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´ë¶È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Èñ»Ò¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¥ï¥ó¥¿¥óËÜÊÞ¤Îµ»½Ñ¤È´ë¶È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Êñ»Ò¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥ï¥ó¥¿¥óËÜÊÞ¤Îñ»Ò¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢ÁÏ¶È¸Þ½½¿ôÇ¯¤ÎÎò»Ë¤ÈËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤Ë¤è¤ë³Î¤«¤Êµ»¤¬Æâºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥Õ¥¸¥ï¥ó¥¿¥óËÜÊÞ¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î°ìÆü¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¥Õ¥¸¥ï¥ó¥¿¥óËÜÊÞ¤Îºî¤ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤«¤éµ§¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡ ¡§ ¥Õ¥¸¥ï¥ó¥¿¥óËÜÊÞ³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÆâÅÄ¡¡ÖÞ
½êºßÃÏ¡¡ ¡§ ¢©729-0411¡¡¹Åç¸©»°¸¶»ÔËÜ¶¿Ä®Á¥ÌÚ3126-7
ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡§ 1972Ç¯3·î
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ñ»Ò¤ÎÈé¡¦ÌÍÎà¡¢ñ»Ò¡¦¾ÆÇä¡¦¥ï¥ó¥¿¥ó¤Ê¤É¤ÎÃæ²ÚÁÚºÚ¤ÎÀ½Â¤
»ñËÜ¶â¡¡ ¡§ 1,000Ëü±ß
URL¡¡¡¡ ¡§ https://www.fujiwantan.co.jp/
³ÚÅ·URL ¡§https://www.rakuten.co.jp/gyozahonpo-pao/
