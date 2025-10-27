2026年1月の大会放送・配信に先駆けて、全豪オープンテニスの魅力を体感できる特別イベント「AO JAPAN LAUNCH」を開催！

株式会社WOWOW

株式会社WOWOW（東京都港区、代表取締役 社長執行役員：山本 均、以下「WOWOW」）は、2026年1月18日（日）に開幕する全豪オープンテニスの放送・配信に先駆けて、全豪オープンテニス日本開催イベント「AOJAPAN LAUNCH」（主催：テニスオーストラリア、協賛：WOWOW）を実施します。イベント詳細は以下の通りです。

■全豪オープンテニス日本開催イベント「AO JAPAN LAUNCH」

開催日時：11月1日（土）午前11時～午後6時まで

場所：アークヒルズ アーク・カラヤン広場（東京都港区）

主催：テニスオーストラリア

協賛：WOWOW

※入場無料・事前申し込み不要のイベントとなります。

イベントでは、優勝者しか手にすることのできないトロフィーの展示、アーティストによるウォールアートや参加してお楽しみいただける体験型プログラム、トークイベントなどを実施予定です。さらに全豪オープンテニスの公式グッズが先着で貰えるSNSキャンペーンも行ないます。（※数に限りがございます。予めご了承ください。）

WOWOWでは、開局翌年の1992年から毎年本大会を放送しており、来年で放送35年目を迎えます。テニスオーストラリアとの長年にわたるパートナーシップにより実現した「全豪オープンテニス」の魅力に迫る特別イベントを、本大会の放送・配信に先駆けてぜひお楽しみください。なお、前回大会に引き続きWOWOWオンデマンドでは全試合・全コートのライブ配信を実施いたします。

▼イベント詳細は、下記WOWOWテニス公式SNSアカウントにて随時更新いたします。

WOWOWテニス公式X：https://x.com/wowowtennis

WOWOWテニス公式Instagram ：https://www.instagram.com/wowowtennis/

▼WOWOWのテニス関連最新情報は、下記よりご確認ください。

WOWOWテニス公式サイト：https://www.wowow.co.jp/sports/tennis/