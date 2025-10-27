ロッテ「クーリッシュ」と「ザ・センチュリオンサウナ レスト＆ステイ札幌」がコラボ！「センチュリオンサウナ札幌でも水風呂とクーリッシュでキモティィィ～！」イベントが10月27日（月）より開始！

企画概要

株式会社HIDANE

サウナメディア「サウナコレクション(https://www.instagram.com/saunacollection/)」の運営やマーケティング支援・広告代理店事業を行う株式会社HIDANE（本社：神奈川県横浜市 共同代表：山本 幹太、鈴木 翔、以下HIDANE）は、株式会社ロッテの“飲むアイス”「クーリッシュ」ブランドと株式会社センチュリオンインターナショナルが運営するサウナ付きカプセルホテル「ザ・センチュリオンサウナ レスト＆ステイ札幌（以下、センチュリオンサウナ札幌）」のコラボレーション企画として「センチュリオンサウナ札幌でも水風呂とクーリッシュでキモティィィ～！」イベントを10月27日（月）より開始いたします。

期間中は、「センチュリオンサウナ札幌」の浴室を、「クーリッシュ」のCMに登場するバニラアイスを具象化した巨大な白い龍・バニラドラゴンがジャック！

「センチュリオンサウナ札幌」名物のキンキンに冷えた水風呂は、バニラの香り漂う「クーリッシュ水風呂」に！

クーリッシュ水風呂

「センチュリオンサウナ札幌」の浴室全体が「クーリッシュ」の世界観に染まります。

さらに、以下のシャワーエリアには、「く～りっし湯シャンプーセット」（シャンプー、コンディショナー、ボディソープの3種セット）を設置！

く～りっし湯シャンプーセット

さらには、「クーリッシュ(https://www.instagram.com/lotte_coolish/)」と「センチュリオンサウナ札幌(https://www.instagram.com/centurion_sapporo/)」のInstagramをフォローして、7階の食事処「のむべさ」でフードやドリンクを注文いただいた方に、「ミニクーリッシュ バニラ」をプレゼントいたします！（先着1,000個プレゼント予定。なくなり次第終了となりますので、ご了承ください。）

ミニクーリッシュ バニラ

イベント実施期間

2025年10月27日（月）～11月27日（木）

※「ミニクーリッシュ バニラ」の配布、「く～りっし湯シャンプーセット」「クーリッシュ水風呂」の提供はなくなり次第終了

プレゼントキャンペーン対象Instagramアカウント

「ロッテ クーリッシュ【公式】」

https://www.instagram.com/lotte_coolish/

「ザ・センチュリオンサウナ札幌」

https://www.instagram.com/centurion_sapporo/

関係者コメント

「クーリッシュ」担当者コメント

株式会社ロッテ マーケティング本部 第一ブランド戦略部 クーリッシュブランド課 渡辺 和哉様

今夏コラボさせていただいた、「サウナリゾートオリエンタル赤坂」さんに引き続き、「センチュリオンサウナ札幌」さんでも浴室全体を「クーリッシュ」がジャックさせていただくことになり大変光栄です。お客様にクーリッシュをイメージした様々なコンテンツを楽しんでいただければと思います！

ぜひ、今回のコラボレーションで「サウナあがりに飲むクーリッシュ」がチョー気持ちいいことを全身で体感してください！

「センチュリオンサウナ札幌」担当者コメント

ザ・センチュリオンサウナ札幌 支配人 勝俣 桂一様

寒いのにクーリッシュイベント!?と思われる方もいらっしゃるかも知れません…

だがしかし！違うのです！

北海道は部屋を暑くしてキンキンのアイスを食べる習慣があるのです！

アツアツのサウナからキンキンのく～りっし湯水風呂、ととのい後のミニクーリッシュで小宇宙(コスモ)を感じちゃって下さい！ザブーンとしあわせ感じちゃって下さい！

「株式会社HIDANE」担当者コメント

株式会社HIDANE代表取締役 鈴木 翔

この夏大好評だった「クーリッシュ」のバニラドラゴンによる水風呂ジャックがついに札幌にもやってきます！

寒さにも強いであろう札幌の皆さんに満足していただけるように、体を外から冷やすキンキンの「超冷水風呂」と、体を内側から冷やすクールな「クーリッシュ」をご用意しております！



浴室全体も「クーリッシュ」に染まり、「く～りっし湯シャンプーセット」も体験することができます！

「センチュリオンサウナ札幌」の超本格派サウナで札幌の寒い冬も乗り越えていきましょう！

ロッテ「クーリッシュ」について

スッキリとした甘さと冷たさで、好きな場所・スタイルでリフレッシュできる“飲むアイス”です。スピーディーに、体全体に冷涼感が染みわたり、いつでも、どこでもクイック・リフレッシュ！「世界中のすべての人に、チョー気持ちいい時間を提供する」をパーパスとしています。

＜「クーリッシュ」公式サイトURL＞

https://www.lotte.co.jp/products/brand/coolish/

株式会社HIDANE会社概要

URL： https://hidane.ne.jp/

共同代表 ： 山本幹太 鈴木翔

所在地 ： 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目7-1オーシャンゲートみなとみらい8階神奈川県SHINみなとみらい

設立 ： 2023年8月

事業内容 ：メディア事業、マーケティング支援事業、広告代理店事業、サウナ施設運営事業