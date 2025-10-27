【新店オープン！】本日、生ドーナツ専門店『we(ハート)donut』神楽坂店グランドオープン！！

株式会社サンパーク

株式会社サンパーク（本社：吹田市岸部北、社長：高木 健）が運営するオリジナルブランド『we(ハート)donut ( WeLoveDonut/ウィーラブドーナツ ) 』は、本日2025年10月27日に国内4店舗目となる「we(ハート)donut 神楽坂店 」をオープンいたしました。

オープン当日は開店前から多くのお客様にご来店いただき、

行列ができるほどの賑わいとなっております。

たくさんの方にお越しいただけたことを心より感謝申し上げます。

素材と製法にこだわった生ドーナツを中心に、ここでしか味わえない限定メニューも展開しています。

ぜひ、お気に入りのドーナツを見つけにいらしてください！！

これからも、『あなたの一日をちょっぴり幸せにするドーナツ』をコンセプトに毎日食べたくなるドーナツをお届けします。

皆様のご来店お待ちしております！

店舗詳細

we(ハート)donut 神楽坂店

電話：03-5579‐8653

住所：〒162-0825

東京都新宿区神楽坂５丁目１-２ 神楽坂TNヒルズ1F

アクセス：神楽坂駅 or 飯田橋駅

営業時間：10:00～20:00 (売り切れ次第、終了)

定休日：なし（不定休）

座席数：16席

イートイン・テイクアウト両方可能！！

オープンキャンペーン

先着 300人 限定！！

【 ご来店＆SNS投稿で次回使える割引クーポンプレゼント 】

他にも LINEやSNSで クーポンや様々な情報の発信なども行っていく予定です！！

ぜひ追加やフォローお待ちしています！！

公式 Instagram：https://www.instagram.com/_welovedonut_/

公式LINE（神楽坂店）：https://lin.ee/6rtFSK8

『we(ハート)donut』の特徴

国内産小麦100％使用：国産素材へのこだわり

店内製造：新鮮でしっとりとした風味豊かなドーナツ

多様なシチュエーションで楽しめる：朝食、おやつ、プレゼント、自分へのご褒美など

『あなたの一日をちょっぴり幸せにするドーナツ』をコンセプトにしており、厳選された素材と国内産小麦を使用した生地を、店内で丁寧に仕上げています。

しっとりと風味豊かな『WeLoveDout』の生ドーナツは、甘いものが食べたいときや手軽に食べられるものがほしいときはもちろん、お子さまの誕生日やイベントのプレゼント、友人や家族へのお土産にもぴったり。

朝食やおやつに、仕事帰りや学校帰りに、デートやお出かけのお供に、良いことがあったときの自分へのご褒美や、いやなことがあったときのストレス解消にも最適です。

毎月限定フレーバーをリリースし、何度でも通いたくなるお店作りを目指しています。

※東京・自由が丘の『we(ハート)dout』はテイクアウトのみの営業

メニュー 一例

クリーム入り生ドーナツ

もちふわ生地とクリームの相性は抜群

ハートドーナツ

ブランドのアイコンでもあるハート型の生ドーナツ

揚げたて！生ドーナツ

揚げたてを提供します

デコレーション

見た目からも楽しめるデコレーション生ドーナツ

生フレンチクルーラー

しっとりとろける生食感の生フレンチクルーラー

※ その他ドリンクメニューや定番メニュー、季節限定メニューを販売予定です。

その他 店舗概要

【we(ハート)donut×TAKAGI COFFEE 千里中央】

電話：06-6879-1674

住所：〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町１丁目3-207 2F 南広場前 せんちゅうパル

アクセス：北大阪急行 千里中央駅徒歩0分 / 大阪モノレール千里中央駅 徒歩1分有料駐車場あり

営業時間：10:00～21:00(売り切れ次第、終了)

定休日：無し

座席数：16席

【we(ハート)donut 自由が丘】

電話：03-5729-5908

住所：〒152-0035 東京都目黒区自由ヶ丘1丁目3番13号8ビル1階

アクセス：東急東横線 東急大井町線 自由が丘駅徒歩4分

営業時間：10:00～20:00(売り切れ次第、終了)

定休日：無し

テイクアウトのみでの販売となります。

【we(ハート)donut×TAKAGI COFFEE ホワイティうめだ】

電話：06-4792-7198

住所：〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町梅田地下街5-6 ホワイティ梅田センターモール

アクセス：JR大阪駅から徒歩約5分、Osaka Metro梅田駅から徒歩約3分

営業時間：8:00~22:00（8:00~11:00はモーニングの提供あり）

定休日：無し（ホワイティうめだの定休日に準ずる）

座席数：35席

テイクアウト、イートインスペースあり

公式 HP：https://welovedonut.com/

公式 Instagram：https://www.instagram.com/_welovedonut_/

公式 X：https://x.com/we_love_donut/