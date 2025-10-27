こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【オリックス自動車】近鉄沿線の観光地でカーシェアの実証実験を行います！
奈良・下市口駅、三重・榊原温泉口駅、賢島駅に「オリックスカーシェア」を設置
近畿日本鉄道株式会社（以下「近鉄」）とオリックス自動車株式会社（以下「オリックス自動車」）は、
豊かな観光資源を有しながらも駅から観光地までの交通手段が限られる下市口駅（奈良県吉野郡大淀町）、榊原温泉口駅（三重県津市）、賢島駅（三重県志摩市）の3駅に、2025年10月31日（金）以降、順次オリックスカーシェアを設置し、観光地における周遊性を高める実証実験を行います。
両社はこの実証実験において、観光地の最寄り駅までは渋滞知らずで快適に移動できる鉄道を利用し、観光地では周遊に便利で短時間から借りられるカーシェアを用いる、「鉄道×カーシェア」の観光スタイルを提案し、その効果を検証します。本実験を通じて、公共交通だけでは訪れにくいスポットを含む観光地の活性化、観光目的での鉄道およびカーシェア利用の拡大につなげたいと考えています。
両社の連携にあたり、2025年10月27日（月）～2026年3月31日（火）の期間、お得なキャンペーンを実施します。キャンペーン期間中に本リリース記載の専用ページ※からオリックスカーシェアへご入会いただくと、カーシェア3カ月分の月額基本料金およびICカード発行手数料、ならびに時間料金がひと月最大3000円、合計9,000円分まで無料となります。ぜひこの機会に、近鉄沿線の観光地でカーシェアをご利用ください。
詳細は別紙のとおりです。
※ オリックスカーシェア 本キャンペーン専用会員登録ページ（https://www.orix-carshare.com/join/index.php?campaign_code=YRT663）
1. 実証実験概要
（1）実験趣旨
駅からの交通が限られる観光地の玄関駅から、観光スポットを周遊する手段としてのカーシェアの可能性の検証
（2）カーシェアブランド
オリックスカーシェア
（3）設置駅
近鉄吉野線 下市口駅（奈良県吉野郡大淀町）：吉野エリアの玄関口の駅
近鉄大阪線 榊原温泉口駅（三重県津市）：名湯・榊原温泉の玄関駅
近鉄志摩線 賢島駅（三重県志摩市）：志摩観光の拠点駅
※ 各駅に一般乗用車を2台ずつ設置
（4）サービス開始時期
下市口駅 2025年10月31日（金）
榊原温泉口駅、賢島駅 2025年12月中旬
（5）期間
2027年3月末まで
※ 実験終了後の展開については、実験期間中の状況を踏まえて決定
2. オリックスカーシェアの概要
オリックス自動車は2002年、日本で初めてカーシェアリング事業に参入し、都市部を中心に、全国36都道府県、約1,500拠点で展開しています。東日本では観光地の駅への設置も進めており、この度の協業により、近鉄沿線の観光地での展開拡大を図ります。
3. キャンペーンの概要
期間：2025年10月27日（月）～2026年3月31日（火）
内容：キャンペーン期間中に以下の会員登録用ページ経由で「個人Aプラン」にご入会いただいた会員さまを対象に、3つの特典を適用します。
月額基本料金（880円）3カ月分無料
時間料金を合計9,000円プレゼント（最大3,000円/月×3カ月）
ICカード発行手数料無料（通常1,650円/枚）
※ 以下の会員登録用ページ以外からご入会した場合は上記特典が適用されませんのでご注意ください。
※ 個人Aプラン以外の会員プランでご入会されますと本キャンペーンの適用外となりますのでご注意ください。
オリックスカーシェア 本キャンペーン専用会員登録ページ（https://www.orix-carshare.com/join/index.php?campaign_code=YRT663）
4. カーシェアのご利用方法
※ 詳しいご利用方法は以下リンクよりご確認ください。
https://www.orix-carshare.com/howto/
5. ご利用シーンの一例
（参考）
■「カーシェア」と「レンタカー」の比較
本件に関するお問合わせ先
近畿日本鉄道株式会社 創造本部 観光開発・地域共創部 TEL：06-6775-3643
オリックス株式会社 グループ広報・渉外部 TEL：03-3435-3167
関連リンク
【公式】オリックスカーシェア | ご利用開始までの流れ
https://www.orix-carshare.com/join/index.php?campaign_code=YRT663
【公式】オリックスカーシェア | 利用方法
https://www.orix-carshare.com/howto/
近畿日本鉄道株式会社（以下「近鉄」）とオリックス自動車株式会社（以下「オリックス自動車」）は、
豊かな観光資源を有しながらも駅から観光地までの交通手段が限られる下市口駅（奈良県吉野郡大淀町）、榊原温泉口駅（三重県津市）、賢島駅（三重県志摩市）の3駅に、2025年10月31日（金）以降、順次オリックスカーシェアを設置し、観光地における周遊性を高める実証実験を行います。
両社はこの実証実験において、観光地の最寄り駅までは渋滞知らずで快適に移動できる鉄道を利用し、観光地では周遊に便利で短時間から借りられるカーシェアを用いる、「鉄道×カーシェア」の観光スタイルを提案し、その効果を検証します。本実験を通じて、公共交通だけでは訪れにくいスポットを含む観光地の活性化、観光目的での鉄道およびカーシェア利用の拡大につなげたいと考えています。
両社の連携にあたり、2025年10月27日（月）～2026年3月31日（火）の期間、お得なキャンペーンを実施します。キャンペーン期間中に本リリース記載の専用ページ※からオリックスカーシェアへご入会いただくと、カーシェア3カ月分の月額基本料金およびICカード発行手数料、ならびに時間料金がひと月最大3000円、合計9,000円分まで無料となります。ぜひこの機会に、近鉄沿線の観光地でカーシェアをご利用ください。
詳細は別紙のとおりです。
※ オリックスカーシェア 本キャンペーン専用会員登録ページ（https://www.orix-carshare.com/join/index.php?campaign_code=YRT663）
1. 実証実験概要
（1）実験趣旨
駅からの交通が限られる観光地の玄関駅から、観光スポットを周遊する手段としてのカーシェアの可能性の検証
（2）カーシェアブランド
オリックスカーシェア
（3）設置駅
近鉄吉野線 下市口駅（奈良県吉野郡大淀町）：吉野エリアの玄関口の駅
近鉄大阪線 榊原温泉口駅（三重県津市）：名湯・榊原温泉の玄関駅
近鉄志摩線 賢島駅（三重県志摩市）：志摩観光の拠点駅
※ 各駅に一般乗用車を2台ずつ設置
（4）サービス開始時期
下市口駅 2025年10月31日（金）
榊原温泉口駅、賢島駅 2025年12月中旬
（5）期間
2027年3月末まで
※ 実験終了後の展開については、実験期間中の状況を踏まえて決定
2. オリックスカーシェアの概要
オリックス自動車は2002年、日本で初めてカーシェアリング事業に参入し、都市部を中心に、全国36都道府県、約1,500拠点で展開しています。東日本では観光地の駅への設置も進めており、この度の協業により、近鉄沿線の観光地での展開拡大を図ります。
3. キャンペーンの概要
期間：2025年10月27日（月）～2026年3月31日（火）
内容：キャンペーン期間中に以下の会員登録用ページ経由で「個人Aプラン」にご入会いただいた会員さまを対象に、3つの特典を適用します。
月額基本料金（880円）3カ月分無料
時間料金を合計9,000円プレゼント（最大3,000円/月×3カ月）
ICカード発行手数料無料（通常1,650円/枚）
※ 以下の会員登録用ページ以外からご入会した場合は上記特典が適用されませんのでご注意ください。
※ 個人Aプラン以外の会員プランでご入会されますと本キャンペーンの適用外となりますのでご注意ください。
オリックスカーシェア 本キャンペーン専用会員登録ページ（https://www.orix-carshare.com/join/index.php?campaign_code=YRT663）
4. カーシェアのご利用方法
※ 詳しいご利用方法は以下リンクよりご確認ください。
https://www.orix-carshare.com/howto/
5. ご利用シーンの一例
観光地の最寄り駅までは渋滞なしの鉄道で、観光地へは自由度が高いカーシェアで
（参考）
■「カーシェア」と「レンタカー」の比較
本件に関するお問合わせ先
近畿日本鉄道株式会社 創造本部 観光開発・地域共創部 TEL：06-6775-3643
オリックス株式会社 グループ広報・渉外部 TEL：03-3435-3167
関連リンク
【公式】オリックスカーシェア | ご利用開始までの流れ
https://www.orix-carshare.com/join/index.php?campaign_code=YRT663
【公式】オリックスカーシェア | 利用方法
https://www.orix-carshare.com/howto/