こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
学生による旗本荒尾家アーカイブ・プロジェクトの成果を公開 昭和女子大学光葉博物館 秋の特別展 「旗本荒尾家の世界」10/29～開催
昭和女子大学（学長 金尾朗：東京都世田谷区）光葉博物館は、2025年度秋の特別展として、「旗本荒尾家の世界」を10月29日から開催します。本展は、多くの旗本家資料が明治維新や空襲で失われる中、旗本荒尾家に伝来した古文書を中心とした稀少な資料の整理・研究・公開を目的とする学生プロジェクトの集大成として、その成果を展示するものです。
また、紱川宗家当主である紱川家広(本学客員教授)と荒尾家の子孫である荒尾美代(本学国際文化研究所客員研究員)によるトークイベントなど関連イベントも開催します。
════════════════════════
秋の特別展 「旗本荒尾家の世界」
════════════════════════
〈 会 期 〉
2025年10月29日（水）～ 11月29日（土）
10：00 ～ 17：00【入館料無料】
※ 休館日：日曜日・祝日
※ 11月9日（日）は、10:00～16:00で開館
〈 会 場 〉
昭和女子大学7号館1階 光葉博物館
（〒154-8533 東京都世田谷区太子堂1-7-57）
〈 主催・企画 〉
昭和女子大学 人間文化学部 歴史文化学科 旗本荒尾家アーカイブ・プロジェクト
昭和女子大学光葉博物館
◇━━━━━━━━━━◇
【 関連イベント 】
◇━━━━━━━━━━◇
------------------------------------------------
■ シンポジウム「旗本荒尾家の中世・近世・近代」
------------------------------------------------
〈 登 壇 者 〉
岩下哲典氏 / 東洋大学教授、宮澤浩司氏 / 愛知県東海市教育委員会、 野口朋隆 / 昭和女子大学准教授、三野行紱 / 昭和女子大学准教授
〈 日 時 〉
11月1日（土）13:00 ～ 15:30
〈 会 場 〉
昭和女子大学7号館7階7L02教室
------------------------------------------------
■ トークイベント「歴史のなかの紱川家と荒尾家」
------------------------------------------------
〈 登 壇 者 〉
紱川家広 / 昭和女子大学客員教授（紱川宗家第19代当主）
荒尾美代/昭和女子大学国際文化研究所客員研究員（荒尾家子孫）
岩下哲典氏、野口朋隆、三野行紱
〈 日 時 〉
11月26日（水）16:00～17:30
〈 会 場 〉
昭和女子大学8号館6階オーロラホール
------------------------------------------------
■ ギャラリートーク
（本展の見どころ、展示資料をプロジェクト学生が紹介）
------------------------------------------------
〈 日 時 〉
11月8日（土）・9日（日）13:30～14:00
〈 会 場 〉
昭和女子大学光葉博物館展示室
問い合わせ
昭和女子大学光葉博物館 TEL：03-3411-5099 https://museum.swu.ac.jp/
旗本荒尾家アーカイブ・プロジェクト」とは、江戸幕府旗本荒尾家に伝来した古文書などを整理・保存・デジタル化し、調査研究したうえで成果を展覧会として公開することを目的に結成された学生プロジェクトです。歴史文化学科の学生・教員が参加して活動しています。
▼本件に関する問い合わせ先
昭和女子大学 企画広報部
TEL：03-3411-6597
メール：kouhou@swu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/