【公開写真展】「昭和100年 アーカイブスにみる100年前の金沢・石川の建築」金沢市役所第二本庁舎1階ロビー 11月5日（水）- 11月14日（金） －金沢工業大学
金沢市と金沢工業大学が連携して創設した「金沢歴史的建造物関連資料アーカイヴス」は、金沢の貴重な建築・町並みに関する歴史資料を保存・活用し、調査研究と文化継承に取り組んでいます。
このたび、昭和100年という節目の年を記念し、昭和元年頃の金沢市および石川県内の建築や町並みの写真資料を紹介する公開展示会を開催します。
展示資料は、石川県の建築技師として活躍した田辺満一氏が残した「田辺満一所蔵資料」から選定。旧石川県立図書館や玉川警察署、旧石川県庁舎など、氏が携わった建築の図面や写真を通じて、100年前の金沢の姿を振り返ります。
本展示は、金沢工業大学建築アーカイヴス研究所が田辺氏の遺族より寄贈を受け、デジタル化・保存してきた資料をもとに構成されています。
開催期間
2025年11月5日（水）-11月14日（金）
9時～17時45分（最終日は17時）
※土曜・日曜も来場可能
会場
金沢市役所第二本庁舎1階ロビー
主催
金沢市／金沢工業大学建築アーカイヴス研究所
※同時開催「金沢市内の文化財建造物の紹介パネル展」
本パネル展では、金沢市指定有形文化財として新たに令和7年3月21日に指定された「尾粼神社豊受稲荷社社殿附御宮移転図巻」のパネルも展示します。
【展示内容から】
田辺満一は、石川県の建築技師として、明治末から昭和初期にかけて、石川県内の数多くの建築に関わりました。作品の傾向は、イギリス風のバロック様式を得意とし、シンメトリー（左右対称）の外観に古典主義建築のピラスター（付け柱）やペディメント（正面の三角部分）をつけるやや硬いデザインと、隅部に丸みのあるドームの尖塔をたて、ブロークン・ペディメント（破れ破風）などで飾る、華やかなデザインを使い分けていたようです。
この時期、著名な建築家が、金沢市内でも本格的な洋風建築を手掛けていく中で、田辺のような地域に根ざした建築家もまた、100年前の金沢・石川の町並みを作り上げていきました。
◯前田家図書館（元）◯
石川県の公共図書館は、明治12年（1879）、石川県勧業博物館内に図書室を設置し、前田家蔵書3万余冊を中心に公開したことに始まる。明治36年に図書室を新装したとされることから、この写真は新築された勧業博物館図書室のことで、前田家図書館と呼ばれていたようである。設計者は松任外次郎と記されている。明治41年（1908）、前田家の希望により蔵書を返却することになり、勧業博物館図書室は閉室された。しかしこれがきっかけとなり、長谷川邸跡（現時雨亭付近）の石川県物産陳列館の隣に、県立図書館が設置されることになった。
◯石川県演武場◯
大正2年（1913）11月、大日本武徳会石川県支部の演武場が広坂通に落成、記念演武大会が開かれた。柔術道場と撃剣・薙刀道場の2区画があり，また弓術のために十七間の射場が設けられた。演武大会の種目は、撃剣，柔術，居合，薙刀，弓術であった。大日本武徳会は、明治28年（1895）に結成された全国規模の武術団体で、戦前の武術・武道会の総本山として君臨した。第二次世界大戦終戦後、GHQに資産没収の処分を受け、解散した。
◯犀川大橋渡橋式◯
大正8年（1919）、犀川大橋に市電を敷設するため、それまでの木造橋を取り壊し、鉄筋コンクリート製の永久橋にかけ替えられた。近代的な鉄筋コンクリート工法のアンネビック式を取り入れ、鉄筋は一部米国製を使うなど、堅牢さが自慢の橋であった。しかし、大正11年8月、金沢測候所（現気象台）開設以来の集中豪雨により崩壊、わずか3年間の短命に終わった。その後、橋脚がないワーレントラス式の鉄橋として、大正13年（1924）に竣工したのが、現在の犀川大橋である。設計は日本橋梁技師長の関場茂樹。