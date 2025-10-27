【芝浦工業大学】Beyond 5G時代の自律移動を実現する「ハイパーデジタルツイン基盤」プロジェクトがNICTのプロジェクトで最高評価！～多数同時自律モビリティを実現、事業化・国際標準化へとつなげる～

【芝浦工業大学】Beyond 5G時代の自律移動を実現する「ハイパーデジタルツイン基盤」プロジェクトがNICTのプロジェクトで最高評価！～多数同時自律モビリティを実現、事業化・国際標準化へとつなげる～