第20回高校化学グランドコンテスト、「文部科学大臣賞」は東京都立日比谷高等学校が受賞
芝浦工業大学（東京都江東区／学長山田純）が主催する「第20回 高校化学グランドコンテスト」の最終選考会が10月25日、26日に芝浦工業大学豊洲キャンパスで開催され、1位の文部科学大臣賞には東京都立日比谷高等学校が選ばれました。
3位までの3チームには、芝浦工業大学が海外の国際フォーラムの参加費や渡航費などを支援します。
■研究概要
ドラッグ・リポジショニングを活用した遺伝子操作技術の開発
ドラッグ・リポジショニングとは、既存薬を新たな用途に転用することであり、高い安全性が確保できる戦略である。しかし、遺伝子治療への応用例は限られている。近年、世界的に遺伝子治療研究が加速するなか、安全性が保証された遺伝子操作技術の開発が求められている。DNA組換え酵素（Creリコンビナーゼ；Cre）は、病因遺伝子を取り除くことができ、Cre-IoxPシステムとして広く基礎研究で利用されている。しかし、ドラッグ・リポジショニング戦略でCreの時間的制御（ON/OFF制御）を試みた従来技術は、DNA組換え効率が低く、医療応用への障壁となっていた。
本研究では、Creの働きを一時的に失わせた後（OFF状態）、二量体化促進タンパク質（ロイシンジッパー）を連結することで、抗生物質として広く用いられる安全なトリメトプリム（TMP）を添加した時（ON状態）の働きを向上させ、従来技術と比較してDNA組換え効率を8倍も高める遺伝子操作技術を開発した。
■第20回 高校化学グランドコンテスト 結果
グランドアワード
口頭発表10チームの中から特に優れた発表に贈られる賞。
1位 文部科学大臣賞
東京都立日比谷高等学校「ドラッグ・リポジショニングを活用した遺伝子操作技術の開発」
2位 化学未来賞
静岡北高等学校 科学部水質班「安価な自作炎光光度計によるリチウムイオンの定量法の開発」
3位 化学技術賞
兵庫県立宝塚北高等学校 化学部「天然多糖類を用いた固体二次電池の開発」
グランドアワードを受賞した上記3チームは、シンガポールで実施されるサイエンスフェア「International Science Youth Forum (ISYF)」、もしくは台湾で実施されるサイエンスフェア「Taiwan International Science Fair (TISF)」に招待します。
前回1位と3位のチームが2025年1月に台北（台湾）で開催されたTISFに参加し、それぞれ生化学部門1位、化学部門3位を受賞しました。
アワード
審査委員長賞
福井県立藤島高等学校 課題研究チーム「高濃度溶液における凝固点降下」
審査委員特別賞
灘高等学校 化学研究部「アントラセン誘導体の 9,10 位への導入基と 溶液中での消光に関する考察」
口頭発表金賞
●愛媛県立西条高等学校 科学部、●大牟田高等学校、●岐阜県立岐阜高等学校 自然科学部化学班、●大阪桐蔭高等学校 理科研究部、●名城大学附属高等学校 スーパーサイエンスクラス
各ポスター賞
●芝浦工業大学柏高等学校 科学部、●福井県立藤島高等学校、●長野県諏訪清陵高等学校 化学部、●長野県諏訪清陵高等学校 化学部、●岐阜県立八百津高等学校 自然科学部、●静岡北高等学校 科学部水質班、●滋賀県立虎姫高等学校、●愛媛大学附属高等学校 理科部、●愛媛県立西条高等学校 科学部、●池田高等学校 地球科学班桜島チーム
■特別協賛企業賞
特別協賛企業独自の視点で選考される賞で、口頭発表が対象。
第一三共賞
東京都立日比谷高等学校「ドラッグ・リポジショニングを活用した遺伝子操作技術の開発」