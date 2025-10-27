こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
◆映画『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』◆ 舞台の関西大学で11月2日に上映会開催 ～学生制作のロケ地マップを配布。実物衣装2着も展示～
このたび、11月2日（日）12：00から関西大学千里山キャンパスKUシンフォニーホールにて、関西大学を舞台にした映画『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』（大九明子監督）の上映会を、学園祭の一環として、文化会映画研究部が主催で実施します。
【本件のポイント】
・関西大学を舞台にした映画『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』の上映会を11月2日（日）に開催
・2025年4月の公開以来、全国の映画館で好評を博し、TAMA映画賞では特別賞など2冠に輝く
・事前予約制の無料上映会。会場では学生制作のロケ地マップを配布し、映画で着用した実物衣装2着を展示
『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』は、本学OBの漫才コンビ「ジャルジャル」福徳秀介さんの青春・恋愛小説が原作です。小学館から2020年に刊行され、2025年春に文庫化。映画化にあたっては本学が全面協力のもと、2024年4月に千里山キャンパス内を中心に撮影が行われ、実に映画の半分近くが関西大学とその周辺の場面となっています。
本作品は、2025年4月から全国の映画館で公開。全国で12万人以上が映画館で鑑賞しました。TAMA映画賞では特別賞と最優秀新進男優賞（主演の萩原利久さん）が決まるなど反響が続いています。
上映会の会場では本学マス・コミュニケーション学研究部の学生が有志で立ち上げた"関大生『今日空』応援チーム"が手がけた、映画のロケ地マップを配布するほか、映画の製作委員会側から大学が譲渡を受けた映画の衣装2着が展示されます。
映画で関大生役を演じた萩原利久さん（役名：小西 徹）と黒崎煌代さん（役名：山根）が撮影で実際に着用したもので、109シネマズ大阪エキスポシティ（吹田市）でも映画公開に合わせて展示され、話題を呼びました。
＜映画『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』学内上映会の概要＞
【日 時】11月2日（日）12：00～
【場 所】関西大学千里山キャンパスKUシンフォニーホール
【主 催】関西大学文化会映画研究部
【料 金】無料
【上映会申込URL】 https://forms.gle/5XYg5WvzFxdn8BwA6
※事前予約制のため記載のURLからお申し込みください。
※当日、空きがあれば入場可能です。
※取材をご希望の場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
▼本件の詳細▼
関西大学プレスリリース
https://www.kansai-u.ac.jp/ja/assets/pdf/about/pr/press_release/2025/No48.pdf
▼メディア関連の方▼
※取材をご希望の方は、お手数ですが、下記お問合せまでご連絡をお願いいたします。
▼本件に関する問い合わせ先
総合企画室 広報課
伊地知、小林、明原
住所：大阪府吹田市山手町3-3-35
TEL：06-6368-1937
FAX：06-6368-1266
メール：kouhou@ml.kandai.jp
