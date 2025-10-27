こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
産業能率大学、2025年度学園祭を11月8日・9日に開催 自由が丘「第60回 産能祭」、湘南「第47回 瑞木祭」を同時開催 ～学生主体の企画で″学びと地域の共創″を体現、研究発表・音楽ライブ、ファッションショーなど多彩なプログラム～
産業能率大学（東京都世田谷区、以下「本学」）は、2025年11月8日（土）・9日（日）の2日間にわたり、自由が丘キャンパス（経営学部）で開催する「第60回 自由が丘産能祭」と、湘南キャンパス（情報マネジメント学部）で開催する「第47回 瑞木祭」を同時開催いたします。
自由が丘キャンパスの「自由が丘産能祭」、湘南キャンパスの「瑞木祭」では、それぞれの街や学生の個性を生かした多彩なプログラムが多数用意されています。今年も「学びと地域の共創」をテーマに、来場者と学生が交流しながら、キャンパス全体が一体となる2日間をお届けします。
本学では、両キャンパスの学園祭実行委員会が主体となり、「模擬店」「研究発表」「音楽ライブ」「お笑いライブ」、および自由が丘キャンパスでのみ開催される「ファッションショー」など、多彩な企画を予定しております。地域の皆様や高校生の方々にも広くご参加・ご観覧いただける内容です。
つきましては、学生が学業と両立しながら企画・運営する「産能祭」および「瑞木祭」について、報道関係者の皆様にご案内申し上げます。
昨年度開催レポート：https://www.sanno.ac.jp/undergraduate/campuslife/events/2024gakuensai.html
～開催概要～
■自由が丘キャンパス（経営学部）「第60回 自由が丘産能祭」
【開催日時】11月8日（土）、9日（日）10：00～18：00（予定）
【場所】東京都世田谷区等々力6丁目39－15
【テーマ】「紡ぐ」
【主催】第60回自由が丘産能祭実行委員会
【入場】無料
【HP】https://sannofes.com/
■湘南キャンパス（情報マネジメント学部）「第47回 瑞木祭」
【開催日時】11月8日（土）11：00～19：00、9日（日）11：00～18：00
【場所】神奈川県伊勢原市上粕屋1573
【テーマ】「綴-つづる-」
【主催】第47回瑞木祭実行委員会
【入場】無料
【HP】https://www.mizukisai47.com/
昨年の様子：https://www.sanno.ac.jp/undergraduate/campuslife/events/2024gakuensai.html
▼本件に関する問い合わせ先
産業能率大学広報事務局
盧
FAX：090-1113-4727
メール：sanno-u-pr@kyodo-pr.co.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/