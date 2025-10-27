EY Japan、話題のAIエージェントについてわかりやすく解説する入門書『AIエージェント』を出版

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 近藤 聡、以下EYSC）は、2025年10月27日、AIエージェントの本質と社会的インパクトをわかりやすく解説した書籍『AIエージェント』を日経BP 日本経済新聞出版より出版します。

本書は、生成AIの進化とともに新たに注目を集める「AIエージェント」について、専門用語を極力使わずに平易に解説した入門書です。AIが自律的に行動し、ビジネスや社会のさまざまな場面で活躍する未来像を描きながら、読者がAI時代にどう向き合い、どのようなスキルを身に付けるべきかを示唆します。

本書籍を執筆したEYSC テクノロジーコンサルティングディレクター 城田 真琴のコメント：

「本書は、生成AIのキラーアプリケーションとされる『AIエージェント』を、ビジネスの視点から整理した一冊です。AIが“指示を待つツール”から“自ら動くパートナー”へと進化する中で、仕事や組織、キャリアはどう変わるのか。その全体像をわかりやすく解説します。営業やマーケティング、管理部門などでAIエージェントの活用が広がる一方、『AIの判断に誰が責任を持つのか』『人の思考力はどう保たれるのか』といった課題も生まれています。本書では、こうした変化に向き合うための視点や、AIと協働して成果を生み出すための実践的ヒントを提示しました。AIが“もう一人の同僚”となる時代。私たちは何を学び、どう価値を生み出すのか――その答えを探るための第一歩となれば幸いです」

＜書籍概要＞

書籍名：AIエージェント

発行日：2025年10月27日

著者名：城田 真琴

＜目次＞

第1章「指示待ちAI」の終焉

第2章 専門職AIが会社を変える

第3章 デジタル執事が働き方を変える

第4章「動くAI」が突きつける5つの問い

第5章 AIエージェント時代のキャリア再設計

第6章 AIが「会社」になる日

書籍についてのお問い合わせ・購入などは下記出版社サイトをご確認ください。

bookplus.nikkei.com/atcl/catalog/25/09/22/02222/

＜関連セミナー＞

書籍出版を記念し、下記セミナーを開催予定です。

日時： 2025年11月27日（木）15:00～16:30

タイトル： 次世代の企業変革を導くAIエージェント ～Strategy×People×Technologyの視点から～

お申し込み・詳細については、下記をご覧ください。

https://www.ey.com/ja_jp/media/webcasts/2025/11/ey-consulting-2025-11-27

