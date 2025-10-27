【東芝エネルギーシステムズ】エネ・シード長崎第2太陽光発電所における再生可能エネルギー併設型蓄電池の運用開始について

2025年10月27日



西部ガスホールディングス株式会社

東芝エネルギーシステムズ株式会社

株式会社 ＧＳユアサ



エネ・シード長崎第2太陽光発電所における

再生可能エネルギー併設型蓄電池の運用開始について

～西部ガスグループの発電所において、初めて再生可能エネルギー併設型蓄電池を運用～

西部ガスグループのエネ・シード株式会社(以下、「エネ・シード」)は、エネ・シード長崎第2太陽光発電所（以下、「本発電所」）に導入した蓄電池の運用を、10月25日に開始しました。西部ガスグループにおける再生可能エネルギー（以下、「再エネ」）併設型蓄電池の運用開始は、本発電所が初めてとなります。本発電所では、東芝エネルギーシステムズ株式会社（以下、「東芝ＥＳＳ」）がアグリゲーターとして発電所で発電される電力の運用を、株式会社 ＧＳユアサ（以下、「ＧＳユアサ」）が蓄電システムの納入および保守をそれぞれ行うことで、発電所の収益安定化、安定稼働にそれぞれ貢献します。西部ガスグループは、カーボンニュートラル社会の実現に向けて再エネの普及・拡大に取り組んでいます。その取り組みの一つとして、エネ・シードでは、従前より太陽光発電所の長期運用を見据えた再エネ併設型蓄電池の導入を広く検討してきました。今後、再エネ併設型蓄電池の運用を通じ、系統用蓄電池ビジネスへの展開も視野に入れ、電力事業のさらなる成長に取り組んでまいります※１。東芝ＥＳＳは、アグリゲーターとして本発電所の発電予測および市場価格予測、蓄電池の充放電計画の作成、本発電所の制御、市場取引による収益化およびバランシング業務※２など、一連の運用を行います。東芝ＥＳＳの知見を活かした蓄電池の最適運用により発電所全体の運用収益を最大化することが可能となり、発電所の収益安定化に貢献します。ＧＳユアサは、自社で製造する「純」国産品の蓄電池およびＰＣＳ(パワーコンディショナ)を納入し、これらの機器が上位システムからの制御指令を受けて充放電を行います。また、常時、蓄電池全セルの電圧監視・異常予知およびシステムの状態監視を行い、システム全体の信頼性を担保します。万が一の故障発生時は業界最大級の全国を網羅するサービスネットワークを活用することで早期復旧対応を可能とし、製品の信頼性とアフターサービスの両面で本発電所の安定稼働に貢献します。なお、本発電所に続き運用開始予定である北九州市の4カ所の太陽光発電所（北九州、北九州第2、響南、吉志）においても、同様の体制にて連携を図ります。西部ガスグループ、東芝ＥＳＳおよびＧＳユアサは、それぞれの強みを活かした取り組みにより、再エネのさらなる普及・拡大を目指すとともに、カーボンニュートラル社会の実現に貢献できるよう努めてまいります。※1 蓄電池ビジネスへの参入に関するプレスリリースは以下ご参照ください※2 発電（充放電）計画の立案・提出、発電計画と実際の発電量の差異に対するインバランス精算