～シリコンバレーで存在感を放つ企業とともに、フォトニクス領域の成長を加速～

デクセリアルズ株式会社（本社：栃木県下野市、代表取締役社長：新家 由久、以下、当社）は、このたび、半導体産業に特化した世界唯一のインキュベーター※1兼アクセラレーター※2であるSilicon Catalyst（本社：アメリカ カリフォルニア州、CEO, Director：Pete Rodriguez）と「戦略的パートナーシップ」を締結したことをお知らせします。

当社グループでは、現在の中期経営計画2028「進化の実現」において「フォトニクス」を成長領域として定めており、AIの普及拡大に伴うデータセンターの増加によりさらに需要が高まる光半導体事業を推進しています。Silicon Catalystは、半導体に関連する1,500社以上のスタートアップ企業とつながっており、そのうち150社以上の企業を「ポートフォリオ企業」※3として受け入れているインキュベーター兼アクセラレーターです。当社が新規ビジネス創出を目指すフォトニクス領域におけるネットワークを保有するとともに、豊富な業界知見・経験を有していることから、当社が新たなイノベーションを加速させる上で重要な役割を担います。本締結に関し、本プロジェクトの責任者であり、Dexerials Innovation Group（DIG）推進部※4のCasey Feinsteinは、「当社の持つ技術・知見を最大限に活用し、次世代のフォトニクスイノベーションにつなげるべく、今回のパートナーシップを有効に活用していきます。また、結果としてSilicon Catalystのポートフォリオ企業の成長にも貢献できればと思います。」と述べています。今後、本パートナーシップのもと共同研究開発の主導、専門知識の相互共有、共同イノベーション、プロジェクトなどを通じて半導体やフォトニクス産業全体の発展に寄与することで、持続可能な社会への貢献と企業価値の向上を目指します。※1 起業家やスタートアップ企業が成長するための支援を行う組織。ビジネスアイデアの育成や資金調達、ネットワーキングの機会を提供し、企業が成功するための環境を整える。※2 スタートアップ企業と大手企業等が連携し、知識や設備等をスタートアップに提供することで事業の発展を支援する。※3 Silicon Catalystが年2回行う選考によって、インキュベーションプログラムに採択された企業を指す。採択されると、Silicon Catalystの提供する各種サービスを全面的に利用できる。※4 2020年に立ち上げた社内組織。多様な専門分野のメンバーで構成され、さまざまな視点から社会課題を探り、解決につながる技術を検討したうえで、新たな事業創出に向けた技術イノベーションの戦略を策定する。1. Silicon Catalystについてアメリカのシリコンバレー（カリフォルニア州）に本社を構え、チップ、チップ材料、IPおよびシリコン製造ベースのフォトニクス、MEMS、センサ、ライフサイエンス、量子などを含む、世界の半導体産業に焦点を当てた世界唯一のインキュベーター兼アクセラレーターです。1,500社以上のスタートアップ企業とつながっており、そのうち150社以上の企業を受け入れているほか、半導体業界におけるアドバイザーネットワークを持っています。

本件に関するSilicon Catalyst プレスリリースはこちら：＜会社概要＞当社は、スマートフォンやノートパソコンをはじめとするエレクトロニクス機器、電装化が進む自動車に欠かせない電子部品、接合材料や光学材料など機能性材料の開発・製造・販売を手掛けています。また、さらなる成長と持続可能な社会の実現に貢献していくための起点として、「Empower Evolution. つなごう、テクノロジーの進化を。」を自社のパーパス（https://www.dexerials.jp/profile/vision.html）としてかかげています。会社名：デクセリアルズ株式会社本社：栃木県下野市下坪山1724代表者：代表取締役社長 新家 由久設立： 2012年6月20日公式ウェブサイト：https://www.dexerials.jp/本件に関するお問合わせ先デクセリアルズ株式会社 経営戦略本部 広報・IR部 広報課 平居・冨岡・渡邉TEL：03-3538-1230（代表） Email：press@dexerials.com関連リンク公式ウェブサイトhttps://www.dexerials.jp/