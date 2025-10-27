ユニーリサーチ、アカウントのセキュリティを強化する「2要素認証機能」をリリース

株式会社プロダクトフォース

株式会社プロダクトフォース（所在地：東京都港区、代表取締役CEO：浜岡 宏樹）が運営する国内最大級のダイレクトリサーチサービス「ユニーリサーチ」は、アカウントのセキュリティを強化する「2要素認証機能」をリリースしたことをお知らせします。

■機能開発の背景

昨今、オンラインサービスにおける第三者による不正ログインのリスクはますます高まっており、アカウント情報の保護は重要な課題となっています。

「ユニーリサーチ」は、多くの企業様にリサーチ活動でご活用いただいており、機密性の高い情報が含まれることも少なくありません。このような状況を受け、ユーザーの皆様がより一層安心してサービスをご利用いただける環境を提供するため、セキュリティ強化施策の一環として「2要素認証機能」の開発に至りました。

■「2要素認証」機能の詳細

2要素認証は、従来のメールアドレスとパスワードによるログインに加えて、認証アプリ（Google AuthenticatorやAuthyなど）が生成する一度限りの認証コードの入力を必須とする機能です。

万が一、パスワードが第三者に知られてしまった場合でも、認証コードがなければログインできないため、不正ログインのリスクを低減することができます。

ユニーリサーチとは

ユニーリサーチは調査会社を介することなく、スピーディーかつリーズナブルに直接顧客の声の収集が可能なダイレクトリサーチサービスです。「オンラインインタビュー」、「アンケート」、「オフライン調査」、「PoC・ホームユーステスト」が、セルフ型で最短当日かつ従来調査費用の10分の1以下で実施可能です。累計3,200社、72,000件以上の調査実績を誇る、国内最大級のリサーチサービスです。

サービスページ：https://unii-research.com/business/

会社概要

社名：株式会社プロダクトフォース

所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 23F

代表者：代表取締役CEO 浜岡宏樹

設立：2023年1月5日

事業内容：ユニーリサーチの開発・運営

会社HP：https://productforce.co.jp/