トルビズオン、すさみ町のドローン航路視覚化を支援、町長が国際首長フォーラムで成果発表

株式会社トルビズオン（福岡市中央区、代表取締役 増本 衞、以下「トルビズオン」）は、ソフトバンク株式会社がすさみスマートシティ推進コンソーシアムの幹事として対応するスマートシティプロジェクトにおいて、和歌山県すさみ町のドローン航路可視化の技術支援を行いました。

当該取り組みは2025年10月14日～16日に豊田市で開催された「2025 International Mayors Forum（国際首長フォーラム）」のセッションにて、すさみ町長 岩田 勉 氏により紹介されました。トルビズオンは本プロジェクトにおいて、PLATEAUなどの3D地理データを活用した“空路の3D可視化”の設計・デモ素材制作・技術開発を担当しています。

本フォーラムは国連経済社会局（UN DESA）が主催し、UN-Habitatおよび豊田市が共催する国際会議で、世界40か国の自治体首長が「持続可能なまちづくり」について議論する国際的な舞台です。

▶ 参考：すさみ町公式発表

https://www.town.susami.lg.jp/tyousei/03/2025-1017-1919-9.html

▶ 参考：国連のWebサイトでの発表

Session 1: Digital Connectivity for Preparedness and Resilience - Data and Infrastructure

https://unosd.un.org/events/2025IMF

当社が開発したシステムのデモンストレーションをすさみ町長が2025 International Mayors Forumで発表

■ 背景（フォーラムについて）

「2025 International Mayors Forum」は国連経済社会局（UN DESA）と国連人間居住計画（UN-Habitat）が主催する国際会議で、世界各国の市長や地方自治体代表が集い「Actions Today for a Resilient Future - Localizing the SDGs and Advancing the Pact for the Future」を主題に、持続可能性・レジリエンス（災害対策）に関する政策や事例を共有する場です。今回のセッションでは「Digital Connectivity for Preparedness and Resilience - Data and Infrastructure」が議題の一つとなりました。

■ 対象プロジェクトとトルビズオンの役割

▶対象プロジェクトについて

すさみスマートシティ推進コンソーシアムの幹事として対応するスマートシティプロジェクト

当社は本プロジェクトで以下の空路視覚化領域を主に担当しました。

PLATEAU等の3D都市モデル連携：CityGML等データを基に、地形・建物・沿岸地形に応じた空路レイヤーの重ね合わせ設計。

WEB GIS上での3D航路可視化デモ素材作成：関係者向けに、ドローン航路（複数ルート）の3次元表示、緊急着陸候補地、リスク提示（地形・電波等）の可視化を実装。

登壇用技術監修ならびにデモ環境提供：フォーラムでの説明資料・画面キャプチャの品質確保と技術説明のサポートを実施。

注記：本プロジェクト全体の企画・実装計画・運営（プロデュース）はソフトバンク株式会社が担っており、当社は空路可視化の専門パートナーとして協働しました。

使用された資料からドローン航路データとPLATEAU等の3D都市モデル連携のスライドを掲載

■ フォーラムでの発表内容

すさみ町長は「Smart City in Susami Town utilizing 3D city model」と題した発表（Session 1）で、次を紹介しました。

PLATEAUによる3D都市モデルを用いたドローン航路可視化（当社作成）

千葉拠点からの遠隔ドローン操作実証に基づく有事対応モデル（遠隔運用の想定経路）

「フェーズフリー防災拠点」概念（空路を見える化することで運用可能性が高まる点を提示）

これらのうち、空路の“見える化”はトルビズオンが担当した技術成果を用いて説明されました。

■ 当社代表コメント（増本 衞）

本事業は、ドローンを“ただ飛ばす”ための技術ではなく、自治体が自ら航路のリスクや価値を理解し、住民とともに航路を確認し、安全性を判断できる『見える化』の重要性を示しています。ソフトバンクのプロデュースのもと、我々はドローン航路視覚化の専門領域から貢献できたことを誇りに思います。今後は、地域ごとの条件に即した航路可視化を普及させ、実運用に耐える運用設計へと繋げていきます。