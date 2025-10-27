NONFICTION　神戸BALが11月15日（土）にグランドオープン

合同会社ノンフィクションジャパン

香りを通じて内面の力を表現するライフスタイルビューティーブランド「NONFICTION（ノンフィクション）」は、2025年11月15日（土）に、東西の文化が交差する港町・神戸にストア「NONFICTION 神戸BAL」をオープンいたします。

伝統と現代が折り重なる洗練された都市である神戸の雰囲気を映し出したこのストアは、香りとストーリーが息づく空間であり、NONFICTIONの哲学を余すことなく体験できる特別な空間となります。

内観イメージ

奥行きのある木のテクスチャーと温かみのあるカラーパレット、そして碧い海を思わせるファブリックが調和し、港町の情緒を現代的に再解釈。大きな窓から降り注ぐ自然光は、静かでゆったりとした雰囲気を醸し出し、神戸らしい穏やかな空気を漂わせます。

2階建てのストアは、1階を木と光が織りなす温かな歓迎の空間として、2階を三つの独立した空間が自然につながり、NONFICTIONの香りと物語を多彩に感じられる構成としました。

随所に韓国内外のアーティストの作品とオブジェを配し、NONFICTIONが追及する芸術的感性と

文化的なつながりを表現しています。中でも、作家 キム・ミンジェによるトネリコの木に漆を施した「ソウルチェア」は、訪れる人々を温かく迎え入れ、ひとときの休息をもたらします。

また、ドイツのアーティスト、ハンナ・クールマン（Hannah Kuhlmann, DE）によるペンダント照明「Sun」が空間に洗練された均衡を添え、高い天井をさらに際立たせています。

これらのキュレーションは、神戸という都市が持つ洗練された生活文化と響きあい、香りとともに空間全体に深い余韻を広げます。

NONFICTION 神戸BALではシグネチャーフレグランスをはじめ、ボディ・ヘア・ホームのリチュアルアイテムやライフスタイルアイテムをお楽しみいただけます。韓国のアーティストとのコラボレーションによる工芸作品や、神戸のエクスクルーシブエディションまで、自分だけの時間をさらに深め、日常を美しく豊かに彩るキュレーションをお届けします。

【ノベルティ】

税込12,000円以上お買上げの方にシグネチャーエコバッグをプレゼントします。

※数に限りがあるためなくなり次第終了

シグネチャーエコバッグ

【NONFICTION 神戸BAL】

住所｜兵庫県神戸市中央区三宮町3-6-1 ANNEX V

TEL｜078-958-8200

営業時間｜11:00-20:00

【ABOUT NONFICTION】

NONFICTION（ノンフィクション）は創業者兼クリエイティブ ディレクターのCha Haeyoung(チャ・へヨン)によってソウルで2019年に創設されたライフスタイルビューティーブランドです。自分の最も素の姿と向き合う時間のために誕生し、厳選した原料と、繊細な調香をベースに神秘的で独特なムードを作り出す香水や、一日の始まりと終わりをより丁寧なものにするボディケア製品まで、目覚めから就寝までの1日のサイクルを完成させるプロダクトを展開しています。フィクションが空想の世界を開く扉であれば、NONFICTIONは物語の本質を映し出す鏡であり、NONFICTIONの製品は日常生活の最もプライベートな時間を通して、自分自身の物語をサポートします。

https://jp.nonfiction.com/ (https://jp.nonfiction.com/)

@official.nonfiction(https://www.instagram.com/official.nonfiction/)

#NONFICTION #ノンフィクション





