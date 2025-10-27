日本・台湾相互の観光誘客を目的としたラッピング電車を運行します

































２．各種コンクールでの受賞について

京急線で運行された台湾観光特別ラッピング電車「ビビビビ！台湾号」は，各種コンクールで賞を受賞しています。

（1）東京屋外広告コンクール

「第14回東京屋外広告コンクール」にて，「第４部門公益社団法人 東京屋外広告協会 会長賞」を受賞しました。

（2）Type Directors Club（TDC）

世界的に権威あるタイポグラフィ団体「Type Directors Club（TDC）」主催の「TDCアワード」において，ラッピング電車を飾ったパイナップル，茶葉，蘭といった台湾を象徴するアイテムを用いた「台湾」の文字デザインが「TDC71 Competition Winners」作品として選出・受賞しました。

展示スペース友好鉄道協定１周年を記念したラッピング電車を運行１周年記念ラッピング列車2017年１月 西武鉄道・東武鉄道と台鉄との４社合同で「日台縦断！鉄道スタンプラリー」を実施2018年３月 台湾観光局が京急電鉄に「2018 台湾観光貢献賞」を授与2018年６月 日本旅行が台湾・台北駅で開催する「日本の観光・物産展 2018」における日本旅行ブース共同出展2024年２月 台湾交通部観光署が京急電鉄原田一之取締役会長に「台湾観光特別貢献奨」を授与2025年２月 10周年イヤーを記念した取り組みを開始2025年６月 第10回台湾鉄路弁当節に出展ビビビビ！台湾号について１．概 要台湾観光特別ラッピング電車「ビビビビ！台湾号」は，車体側面に「台湾」の文字をデザインした目を引く外観，車内では車両ごとにパイナップル，茶葉，蘭という台湾を代表するアイテムを用い台湾の文字を芸術的に表現しました。それぞれの車体に組み合わせた台湾の植物や台湾各地の風景を通じて，同電車の利用者に都会の慌ただしい生活から離れ，癒しを感じ，そして旅情をかきたてられる空間を提供しました。2024年に京急線で運行終了後，台鉄でも運行され，日台相互の観光交流にも寄与しました。２．運行日（1）京急線2024年６月７日～９月28日（2）台鉄線2025年7月4日～2025年12月31日（予定）