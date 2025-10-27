【シニア限定】京急全線１日フリーきっぷを発売します！





１．発売期間2025年11月１日（土）始発～2026年１月31日（土）終列車※所定の枚数に達し次第，発売を終了いたします。２．発売箇所・発売枚数下表に記載の８駅の窓口で合計5,000枚を発売いたします。※お一人さま５枚まで購入可能です。※発売時間前の購入待機・お並びなどはご遠慮ください。※所定の枚数に達し次第，発売を終了いたします。※券番号は指定できませんのでご了承ください。３．発売金額・お支払い方法発売金額：大人 500円（税込）お支払い方法：現金のみ４．購入方法・使用方法「【シニア限定】京急全線１日フリーきっぷ」の購入・使用はいずれも満65歳以上のお客さま限定です。【購入方法】①年齢確認のできる本人確認書類（マイナンバーカード・パスポート・運転免許証・運転経歴証明書・健康保険証等）を各発売箇所にご持参ください。②各発売箇所の駅係員に購入枚数をお申しつけください。③駅係員に年齢確認のできる本人確認書類を呈示していただき，駅係員が「満65歳以上であること」を確認した後，購入枚数分の代金をお支払いください。【使用方法】乗車・降車の際に券面を駅係員にご呈示ください。※自動改札機はご利用できませんのでご注意ください。※ご使用の際は年齢確認のできる本人確認書類（マイナンバーカード・パスポート・運転免許証・運転経歴証明書・健康保険証等）を必ず携帯いただき，駅係員から呈示を求められた場合は，ご呈示をお願いいたします。５．有効期間2025年11月１日（土）～2026年１月31日（土）６．乗車券内容使用開始当日限り（１日）京急線全線１日乗り放題※ご使用の際は各駅の駅係員に券面をご呈示ください。自動改札機はご利用できませんのでご注意ください。７．払い戻し京急線各駅（泉岳寺駅を除く）にて，有効期限内で未使用かつ付属品（ビニール袋）が揃っている場合に限り，手数料220円をいただき払い戻しいたします。８．その他その他のお取り扱いについては，当社の運送約款によります。くわしくは駅係員にお問い合わせください。９．京急百貨店 特別優待（1）冬の贈り物・お歳暮ギフト優待下記会期中に京急百貨店７階催事場にて開催するお歳暮ギフトセンターにて，「【シニア限定】京急全線１日フリーきっぷ」をご呈示いただくと，ハートフルギフトが本体価格より10％割引となります。【会期】2025年11月13日（木）～2025年12月15日（月）（各日午前10時～午後６時）【会場】京急百貨店７階催事場（お歳暮ギフトセンター内）※ハートフルギフトはカタログ・店頭表示に青色の（ハートフル）マークの付いた商品です。※「【シニア限定】京急全線１日フリーきっぷ」の使用済み・未使用を問わず，会期中は何度でも優待を受けられます。（2）京急百貨店地下１階食品売場でご使用いただける100円券京急百貨店地下１階食品売場の食品サービスカウンターにて「【シニア限定】京急全線１日フリーきっぷ」ときっぷ購入時にお渡しするチラシをご呈示いただくと，京急百貨店地下１階食品売場で１レシート1,000円（税込）以上のお買上げで，ご利用いただける100円券を進呈いたします。【期間】2025年11月１日（土）～2026年１月31日（土）【100円券進呈場所】京急百貨店地下１階食品売場 食品サービスカウンター※「【シニア限定】京急全線１日フリーきっぷ」を使用開始した当日に限り，きっぷ購入時にお渡しするチラシ１枚と100円券１枚を引き換えます。※一部対象外店舗もございます。10．アンケート回答特典乗車券券面の裏面に記載の二次元コードからアンケートにご回答いただくと，もれなく京急プレミアポイント50ポイント（通常ポイント）を進呈いたします。※京急プレミアポイント会員ではない方は事前にご入会ください。入会方法はこちら（https://kqpoint-portal.keikyu-point.jp/mypage/static?p=tempRegistTop）です。※アンケート回答期間は2025年11月１日（土）～2026年１月31日（土）です。※ポイント進呈は複数回ご回答いただいた場合でも１会員につき１回までです。※会員番号等の入力内容に誤りがあった場合，ポイントを進呈できませんのでご注意ください。※京急プレミアポイント会員ではない方もアンケートにご回答いただけます。（ただしポイントは進呈されません。）11．お客さまのお問い合わせ先京急ご案内センター TEL：03-5789-8686 または 045-225-9696（受付時間）９:00～17:00 年末年始は休業※土日・祝日の問い合わせについてはご回答およびご対応できない場合がございますので，ご了承ください。以 上