【最短3分】AI動画作成ツール「Vista Movie」が白髪ケア広告に特化したテンプレを新搭載

株式会社NDPマーケティング（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：中村詞貴、以下当社）は、AI縦型動画作成ツール「Vista Movie」において、新たに白髪ケア商材向けテンプレートを追加しました。商品情報を入力することで、最短で約3分（※）で白髪染め・白髪ケア訴求に対応した広告動画を自動生成できます。

※所要時間は入力情報や構成内容により異なります

公式サイト：https://vista-ai.net/movie/

■新サービスの背景

近年、白髪染めや白髪ケア市場は拡大を続けています。特に30～50代を中心に「自然に見える仕上がり」「ダメージを抑えたケア」「若々しさの維持」といったニーズが高まっており、SNSや動画広告での発信が重要になっています。

しかし広告運用の現場では、

- 外注制作に依存しコストが高い（1本あたり数万円）- 納期が遅く改善スピードが出ない（数日～1週間以上）- 複数パターン制作が難しくA/Bテストが十分にできない

といった課題がありました。

こうした状況を踏まえ、当社は白髪ケア商材の特徴を反映したテンプレートを開発し、 利用者が共感を得やすい表現を自動生成できる仕組みを整えました。

■サービス・プロダクトの紹介

「Vista Movie」は、AIを活用した縦型動画作成ツールで、専門スキルがなくても操作でき、商材情報入力後、最短で約3分（ ※1 ） で複数の広告動画を生成できます。

白髪ケア専用テンプレートの特長- 悩み訴求型の構成「白髪が気になる」「自然に隠したい」といった共通の悩みに焦点を当て、説得力のある訴求を実現します。- ビフォー・アフター表現に対応変化が伝わりやすい映像演出を組み込み、購買検討を促す構成を目指します。- 5パターン同時生成でA/Bテストを効率化複数の切り口を同時に生成でき、検証サイクルをスピーディーに実施可能です。- 時間とコストの削減- 制作時間：数日 → 最短で約3分（※1） - 制作コスト：1本あたり数百円程度で制作できる事例もあります（※2）

※1 所要時間は入力情報や構成内容により異なります

※2 制作費は使用テンプレートや生成本数により変動します（当社調べ ）

■サンプル動画のご紹介

Vista Movieを活用して作成したサンプルにつきましては以下のURLよりご覧いただけます。

https://www.youtube.com/@VistaMovie-n6i

■想定ターゲット・活用シーン

- 白髪染め・ヘアカラートリートメントを販売するメーカーやEC事業者- 美容室やサロンの店頭販促・SNS広告- 40～50代をターゲットとしたヘアケアブランドの新商品訴求- 広告代理店による複数クライアントの広告運用

Vista Movieを活用することで、少人数のマーケティングチームや中小規模事業者でも、効率的に広告動画を制作できます。

■【期間限定・無料】特典プレゼント

現在、期間限定／先着10社 にて、御社専用の広告動画を1本無料制作いたします（※）

完成動画は広告素材としてご利用いただけます。

※無料提供は1社1回限り、先着順となります（商用利用可）。詳細はお問い合わせください

公式サイト：https://vista-ai.net/movie/

■会社概要

会社名：株式会社NDPマーケティング

所在地：

東京本社：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-21-8 VORT恵比寿III 4F

札幌本社：〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1-1-7 ORE札幌ビル7階

代表者：中村詞貴

設立：2009年7月3日

事業内容：マーケティング支援事業

URL：https://www.ndpmarketing.co.jp

※本リリースに記載の所要時間、制作費、動画品質等は当社調査や一部ユーザーの利用実績に基づくものであり、すべての利用環境において同様の成果を保証するものではありません

※※薬機法その他関連法令に抵触しない範囲で、商材ごとの訴求表現に配慮したテンプレートをご提供しています