ヴァレクストラ ホリデーコレクション & 銀座三越 POP UP STORE
このホリデーシーズン、ヴァレクストラが誇るクラフツマンシップと素材の美しさを讃え、冬の装いを華やかに彩るアイテムが揃いました。
ミラノバッグ ミニ シアリング \704,000（税込）
コレクションの主役は、「ミラノ」「モチ」「バケット マイクロ」バッグ。贅沢なシアリングで仕立てられ、都会の冬にもアフタースキーにも映える、柔らかで温もりのあるデザインです。ヴァレクストラならではのクラフツマンシップと上質な触感が際立ちます。
バケットバッグ マイクロ シアリング \330,000（税込）
パーティシーンには、ビーズとスパンコールを施したサテン素材の「ソフト バケット ナノ」バッグを。サハラブラウン、ミモザイエロー、ミッドナイトブラックの3色展開で、華やかなスタイルを完成させます。
さらに、「ヴィヴィ クロスボディ バッグ」、そしてブランドを象徴するミレプンテレザーを使用した「3D チャーム」コレクションもラインナップ。ホリデーギフトにふさわしい特別なアイテムです。
ソフト バケット ナノ \286,000(税込)
ヴィヴィ クロスボディ バッグ \198,000(税込)
3D マッシュルーム チャーム \95,700(税込)
また、このホリデーキャンペーンを記念し、銀座三越にてPOP UP STOREを世界に先駆けてオープンします。
今年のテーマは「光と反射が織りなすセレブレーション」。煌めく光に包まれた空間には、リボンや雪のきらめきなどクラシックなモチーフを現代的に再構築し、温かさとときめきを感じる幻想的な世界が広がります。
光とクラフツマンシップが出会うこの特別な空間で、1年を頑張った自分へのご褒美や、大切な人への贈り物にふさわしい“ひとつ”をぜひ見つけてください。
【ヴァレクストラ 銀座三越 POP UP STORE 開催概要】
会期: 2025年10月29日（水）～11月4日（火）
会場: 銀座三越 本館1階 ザ・ステージ
住所: 東京都中央区銀座4-6-16
営業時間: 10:00～20:00
【お問い合わせ先】
ヴァレクストラ ジャパン
TEL：03-5615-2379
公式サイト：www.valextra.jp