10月21日（火）に開催された、大西亜玖璃 コンセプトミニアルバム発売記念フリーイベントのレポートが到着！

日本コロムビア株式会社

10月22日にコンセプトミニアルバム『Rock&Roll Lady Girl』と『失恋モノクローム』を２枚同時にリリースした、大西亜玖璃。その発売を記念したリリースイベント「ミニライブ＆CDジャケットサイン会」が、発売の前日10月21日（火）アーバンドック ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ メインステージで行われた。

陽が沈み、辺りも暗くなった17時半。大西亜玖璃がステージに立つと、いつもより控えめな声援が送られる。というのも会場にデシベル制限があったからなのだが、彼女の普段のライブは、ファンの声がかなり大きいので、この日は、全体的に声のボリュームを抑えてのステージとなった。

セットリストも、それを踏まえてのもので、まずは“失恋”をテーマにした楽曲が並ぶミニアルバム『失恋モノクローム』から「にじんでく」でライブがスタートする。大西の切ない歌声と美しいメロディライン、そして楽曲の雰囲気が、少し肌寒い季節と夜の景色と合っていて、しんみりとした気持ちにさせてくれた。

続いて、ロックンロールな楽曲を集めた『Rock&Roll Lady Girl』から、ロックバラード「Rock&Roll Lady Girl」を披露。ゆったりとしたリズムに乗りながら切ない歌声を響かせていく。間奏の哀愁漂うサックスの音色が、ノスタルジックな雰囲気を醸し出していたし、こちらも夜景にマッチしていた。

「初めてこの会場に来た方は、この光景に驚くかもしれないけど、80デシベル以下の制限があるので、みんな静かに楽しんでくれています。いつもは皆さん、もっと元気だもんね！ うるさいくらいだもんね！（笑）」と語りかけると、ファンも控えめに反応をする。「全曲新曲のコンセプトミニアルバムから2曲を披露させていただきました。80デシベルに合った楽曲でしたよね」と伝えて、最後にもう1曲と言って、爽やかなロックナンバー「裸足のスタンプ」を歌う。この曲は、『Rock&Roll Lady Girl』に収録されている曲だが、内容的には失恋ソングでもある。曲調的に、普段のライブだったら、もっと声を出して盛り上がるはずだが、この日は彼女の歌声をじっくりと聴き入っていた。ちなみにMVでは、海辺ではしゃぐ大西が見られるので、ぜひそちらでも、この楽曲を楽しんでほしい。ミニライブのあとは、サイン会でファンと交流し、リリースイベントを終えた。

ーー本日のリリースイベントはいかがでしたか？

大西：みんなしっとりした感じでライブを聴いてくれて、80デシベル以下で盛り上げてくれました（笑）。楽しんでくれていたようで良かったです。リリースイベントで、こういうしっとりした系の曲を歌うのは珍しいなと思って、とても新鮮でした。サイン会のときにみんなから「街のライトと曲が合っていて良かった」という感想もいただけて良かったです。

ーー2枚のアルバムを、どんな方に聴いてほしいですか。

大西：『失恋モノクローム』は、今のこの季節にピッタリのミニアルバムだと思います。切ないJ-POPなどが好きな方にぜひ聴いてほしいです！ 『Rock&Roll Lady Girl』は、どれか1曲は、皆さんの心にとどまる楽曲があると思うので、色んな方に聴いてほしいです！

■リリース情報

・2025年10月22日（水）発売

大西亜玖璃 ミニアルバム「Rock&Roll Lady Girl」

COCX-42550 \2,640（税込）

▼配信先一覧

「Rock&Roll Lady Girl」

https://agurionishi.lnk.to/rockandroll_lady_girl

・2025年10月22日（水）発売

大西亜玖璃 ミニアルバム「失恋モノクローム」

COCX-42551 \2,640（税込）

▼配信先一覧

「恋モノクローム」

https://agurionishi.lnk.to/shitsuren_monochrome

■イベント情報

「大西亜玖璃FCイベント あぐぽんと聖なる仲間たち～最強のカラオケPARTY～」

日時：2025年12月6日（土）

場所：飛行船シアター

開場/開演：

昼公演 開場15:00 開演15:30

夜公演 開場18:00 開演18:30

料金：全席指定 \9,900（税込）

※未就学児入場不可

※お一人様1公演につき4枚まで

＜おふぃしゃるふぁんくらぶ「あぐりんぐ」先行＞

受付期間：2025/10/25（土） 10:00～ 11/3（月・祝） 23:59

https://aguri-onishi.com/contents/994428

※大西亜玖璃 おふぃしゃるふぁんくらぶ「あぐりんぐ」にご入会されている方がお申込みいただけます。同行者は非会員の方でも可能です。

◆大西亜玖璃 公式X @aguri_onishi

◆大西亜玖璃 音楽スタッフ公式X @staff_aguri

◆大西亜玖璃 音楽スタッフ公式Instagram

https://www.instagram.com/onishi_aguri_staff/

◆大西亜玖璃 音楽情報サイト https://columbia.jp/onishiaguri/

◆大西亜玖璃 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@onishiaguri-official