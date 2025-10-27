MINNETONKA（ミネトンカ）厚底スニーカー新モデル「MT25AW-1／MT25AW-2」を発売
生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ（大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下ドウシシャ）は、アメリカ発のモカシンブランド「MINNETONKA（ミネトンカ）」より、秋冬の新作厚底スニーカー「MT25AW-1」「MT25AW-2」を10月上旬よりドン・キホーテ、アピタ店舗および公式オンラインストアを通じて販売開始しました。
・MT25AW-1の商品URL
https://minnetonkamoccasin.co.jp/products/mt25aw-1?_pos=1&_sid=7e68952b6&_ss=r(https://minnetonkamoccasin.co.jp/products/mt25aw-1?_pos=1&_sid=7e68952b6&_ss=r)
・MT25AW-2の商品URL
https://minnetonkamoccasin.co.jp/products/mt25aw-2?_pos=1&_sid=cef64b278&_ss=r(https://minnetonkamoccasin.co.jp/products/mt25aw-2?_pos=1&_sid=cef64b278&_ss=r)
MT25AW-1
MT25AW-2
【開発の背景】
ミネトンカは1946年、アメリカ・ミネソタ州ミネアポリスで誕生したブランドです。ハンドメイドの温かみと快適な履き心地で長年愛されてきました。
近年、スニーカートレンドにおいては「厚底」「異素材ミックス」といったデザイン性の高いモデルが人気を集めています。今回ミネトンカでは、従来のモカシンの技術と快適性を活かしながら、現代のライフスタイルに寄り添う厚底スニーカーの開発に取り組みました。
【商品特長】
１. 厚底ソールでスタイルアップと快適な歩行性を両立
安定感のある厚底ソールを採用し、脚長効果とクッション性を実現しました
２. 異素材ミックスによる上質なデザイン
スエードとメッシュ（MT25AW-1）、または合成皮革とスエード（MT25AW-2）を組み合わせた立体的なデザインです。
３. 日常にもフィットするベーシックカラー展開
ベーシックながら洗練されたカラーで、カジュアルからキレイめまで幅広くコーディネート可能です。
【商品概要】
名称：MINNETONKA 厚底スニーカー
型番 ：MT25AW-1／MT25AW-2
カラー ： MT25AW-1（3色展開）：BROWN／BLACK／CREAM
MT25AW-2（3色展開）：GREY／BLACK／CREAM
サイズ(約) ：23.0cm～25.0cm（1cm刻みのサイズ展開です）
素材 ： 甲皮：スエード
合成皮革／底材：合成底
生産国：中国
販売開始日 ：2025年10月上旬
公式HP ： https://minnetonkamoccasin.co.jp/
【会社概要】
商号 ： 株式会社ドウシシャ
代表者： 代表取締役社長 野村 正幸
所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5
＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46
＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10
設立 ： 1977年1月
資本金： 49億93百万円
URL ： https://www.doshisha.co.jp/
【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】
株式会社ドウシシャ お客様相談室
Tel：0120-104-481 （平日 9：00～17：00）
※プレスリリース記載の情報は、発売日時点の情報です。
※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。