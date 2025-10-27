VRホラーアトラクション『戦慄迷宮：迷』全国ツアー開催決定！2025年11月中旬以降、大阪府枚方市ひらかたパーク・石川県金沢市香林坊にて順次開催！

株式会社ABAL

『戦慄迷宮：迷』全国ツアー

株式会社ABAL（所在地：東京都目黒区、代表取締役・CEO：尾小山 良哉、以下「ABAL」）は、富士急行株式会社（所在地：山梨県富士吉田市、代表取締役社長：堀内光一郎）とタッグを組み、富士急ハイランドが運営するホラー施設「戦慄迷宮」を原案とした、XR（拡張現実）技術を用いた新作VRホラーアトラクション『戦慄迷宮：迷』を2025年７月19日（土）～８月31日（日）までの44日間の期間限定で東京タワーのフットタウン地下1階にて開催し、2万人以上の方にお越しいただき大好評の中終了いたしました。

そして、この度戦略的提携している株式会社電通（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：佐野 傑）と共に、全国ツアーを行うことが決定し、11月中旬以降に大阪府枚方市ひらかたパーク、石川県金沢市香林坊から順次開催いたします。

◆ 全国ツアー開催までの経緯 ◆

東京タワーでの開催時、2万人以上を動員・VR内の写真撮影の枚数は 約150万枚！

『戦慄迷宮：迷』は、初回を東京タワーで開催し多くの方にお越しいただき大好評の中終了することとなりました。終了後も東京以外での開催を希望する声が多くあり、戦略的提携をしている株式会社電通を筆頭に、全国ツアーを開催する運びになりました。

今後、大阪府・石川県以外にも多くの方にも体験していただけるように努めてまいります。

◆ 『戦慄迷宮：迷』について ◆

富士急ハイランドの「戦慄迷宮～闇に蠢く病棟～」のストーリーと世界観をベースに、「戦慄迷宮の“裏側”と“もうひとつの物語”」を描いた完全オリジナルストーリーを展開し、舞台は、８フロア・全長１kmにおよぶバーチャル迷宮になっております。

バーチャルならではの空間演出によって、さらなる“恐怖”と“謎”を拡張した新たなホラー体験を提供致しました。

富士急ハイランド 戦慄迷宮

『戦慄迷宮：迷』は、ABAL独自の特許を取得した空間拡張技術※1で、現実よりも拡張されたバーチャル空間をユーザーが自由に動き回れるロケーションベースXRのプラットフォームであるScape(R)※2により開発されました。

※1 Scape(R) 公式ウェブサイト https://scape01.abal.jp/lp/scape-lp/

※2 株式会社ABAL 公式ウェブサイト「保有特許について」 https://www.abal.jp/business/technology

◆ 特許技術による“現実を超えた迷宮体験” ◆

ABAL独自のXRエンターテインメントプラットフォーム「Scape(R)」を採用し、限られた物理空間を８フロア・全長約１kmにおよぶ仮想迷宮へと拡張し、複雑に入り組んだ構造、どこまでも続く終わりの見えない通路、“何か”が潜む不気味な病棟など、現実では再現不可能な“出口のない恐怖”を体験できるイベントとなり、多くの方にご来場いただく結果となりました。

図：ABALが特許を保有する空間拡張技術のイメージ

また、同時に最大50人がアバターとして参加でき、リアルタイムで恐怖を共有することができます。

「Scape(R)」は、ABALが開発したXRプラットフォームで、複数の体験アプリケーション、運営システム、ユーザー管理機能が連動したインフラ設計を特徴としています。大規模運営を少人数で可能にし、ロケーションベースXRの可能性を広げる注目の技術です。

今回、東京都「次世代通信技術活用型スタートアップ支援事業（Tokyo NEXT 5G Boosters Project)」に採択された(株)キャンパスクリエイトの支援を受けて開発致しました。

◆ 株式会社ABALについて ◆

ABALは、500平方メートル のリアル空間にいても、20倍の1万平方メートル の仮想空間にいるような体験ができるなどの「空間拡張技術」で18件の関連特許を保有しています。代表的な特許としては、リアル空間の来場者は実際に移動していないにもかかわらず、バーチャル空間内のエレベーターや移動パネルによって広大な空間を移動したように感じさせる技術。また、来場者がバーチャル空間では異なる空間にいるが、リアル空間では同じ場所にいる場合、アバター表現を変化させることで来場者同士の衝突を防ぐ技術などがあります。この特許を活用した１００人同時体験が可能なプラットフォーム「Scape(R)」によって限られたリアル空間をバーチャル空間内で拡張させ、体験が物理的に難しい商業施設などの空間でも、バーチャル空間で広大で入り組んだ構造を構築することができます。

