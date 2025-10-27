【トクバイ】【Zaim】デジタルギフトを活用した法人向けサービス「giftee for Business」の新たなプロモーションプラットフォームとシステム連携開始！アプリ内で購買保証型施策を告知可能に

株式会社くふうカンパニーホールディングス

チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」、家計簿サービス「Zaim」を運営する株式会社くふうカンパニー（本社：東京都港区、代表取締役：穐田誉輝、以下「くふうカンパニー」）は、株式会社ギフティ（本社：東京都品川区、代表取締役：太田睦、鈴木達哉）が2025年12月1日より提供開始する、メーカーの販促施策を実現する新たなプロモーションプラットフォーム「Performance Media Network」とシステム連携を開始します。

「トクバイ」「Zaim」にてメーカーの販促施策の告知が可能に

2016年にサービスを開始した「giftee for Business」は、デジタルギフトを活用した法人および自治体向けサービスです。アンケートの謝礼や来店促進、SNSを活用したキャンペーン等、業界を問わず様々な法人のキャンペーンやプロモーション・マーケティング施策のニーズに対応しており、導入案件数は累計66,000件※を突破しています。

※2025年12月期第2四半期決算（2025年8月14日開示）時点

このたび「giftee for Business」のBtoC領域における新たなソリューションとして、「告知」と「購買成果」に特化したメーカーの販促施策を実現するプロモーションプラットフォーム「Performance Media Network（パフォーマンス メディア ネットワーク）」が、2025年12月1日（月）より提供開始されます。チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」、家計簿サービス「Zaim」は、メディアパートナーとしてシステム連携を行い、メーカーは「トクバイ」「Zaim」アプリ内で、AI技術を活用した購買保証型販促を告知するなど、プロモーションの実施が可能になります。

●チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」について https://tokubai.co.jp/

2013年にスタートした、食品スーパーマーケットをはじめ様々な業態の小売店のチラシ・買い物情報を掲載しているWebサービス・アプリです。パソコン・スマートフォンから無料で情報の閲覧が可能です。掲載店舗数は約70,000店舗*、30～50代の女性を中心に月間1,600万人以上*にご利用いただいています。 （*=2025年1月時点）

●家計簿サービス「Zaim」について https://zaim.net

1,200 万ダウンロードを超える家計簿アプリ「Zaim」は、スマートフォンなどから簡単に家計簿を記録できるサービスです。紙のレシートを撮影して自動で読み取る機能に加え、銀行やクレジットカードとの連携機能によって支出や収入を自動的に記録できるため、手軽に家計を管理できます。

●会社概要 https://kufu.co.jp/company/kufucompany/

社名：株式会社くふうカンパニー※１

本社所在地：〒108-0073 東京都港区三田1－4－28 三田国際ビル23階

設立：2012年9月※２

主要事業：チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」、家計簿 アプリ「Zaim」および日常生活関連サービスの企画・開発・運営など

※１ 2025年1月1日付で「株式会社くふうAIスタジオ」と「株式会社ロコガイド」が合併し、「株式会社くふうカンパニー」に社名変更しました。「Zaim」「トクバイ」をはじめとするサービスの運営体制やWEBサイトURL等については変更ございません。

※２ 株式会社 Zaim として設立