「STOREPAD（ストアパッド）」が「ITreview Grid Award 2025 Fall」にて5期連続となる″High Performer″、4期連続となる″Leader″をW受章

イクシアス株式会社

イクシアス株式会社（東京都中央区銀座、代表取締役社長 CEO：内藤 崇司）が開発・提供する、店舗集客媒体対応効率化AI SaaS 「STOREPAD（ストアパッド）(https://storepad.jp/)」は、アイティクラウド株式会社が運営する IT 製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」において、MEOツール部門の「High Performer」総合部門を 5 期連続で受賞しました。

また、認知度・満足度の双方が高く評価される製品として、「Leader」中堅企業部門も 4 期連続で受賞したことをお知らせします。

▼詳細は以下をご参照ください

https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html



▼STOREPADの受賞カテゴリ-

MEOツール

https://www.itreview.jp/award/2025_fall/meo.html

ITreview Grid Award とは

「ITreview（アイティレビュー）」は、アイティクラウド株式会社が運営する、ビジネス向け IT 製品・クラウドサービスのレビュープラットフォームです。

実際に製品を利用したユーザーによるレビューをもとに、満足度と認知度の両面から製品の評価を可視化する独自の仕組みを採用しています。

そのユーザー評価をもとに、四半期ごとに発表されるのが「ITreview Grid Award」です。

アワードでは、製品のポジショニングに応じて以下の2つの称号が贈られます。

Leader：満足度・認知度ともに高く、業界をリードする製品

High Performer：特にユーザー満足度が高く、今後の成長が期待される製品

“実際に使った人の声”という、最も信頼性の高い評価軸をもとに選定される点が特徴で、IT部門をはじめ、経営層から現場まで幅広く注目されています。

現在では、製品選定における重要な指標として多くの企業に活用される権威あるアワードとなっています。

嬉しいお声を多くいただきました

ITreviewには、「STOREPAD（ストアパッド）」をご活用いただいている飲食店や不動産仲介業者などの店舗事業者様から、嬉しいお声を多くいただきました。

改めまして、ご投稿いただいた皆様、平素よりSTOREPADをご愛顧いただき誠にありがとうございます。

▼STOREPAD口コミ

https://www.itreview.jp/products/store-pad/reviews

▼製品情報

https://www.itreview.jp/products/store-pad/whats#scroll

■STOREPAD（ストアパッド）について

STOREPADは、国内外のさまざまな店舗集客メディアと連携する、店舗情報発信・分析プラットフォームです。地図アプリ・ポータルサイト・インバウンド向けメディア・SNS・HPなど様々な媒体への一括情報発信や口コミ分析で工数削減と集客向上、効果的なMEOを実現。店舗運営を成功に導きます。

サービスサイト：https://storepad.jp/

ご導入事例： https://storepad.jp/case

■会社概要

会社名：イクシアス株式会社

代表者：代表取締役社長CEO 内藤 崇司

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル10F

会社HP：https://ixyas.co.jp/