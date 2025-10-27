Ä«²â»Ô¤È¡ØºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÅÅÎÏ¤Î¶¡µë»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡Ù¤òÄù·ë
¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥éµ¡Ç½ÉÕ¤¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ÎÀßÃÖ¤ä¡¢ºÒ³²»þ¤ËÉüµì³èÆ°¤Ø½¾»ö¤¹¤ëÊý¡¹¤ª¤è¤ÓÈïºÒ¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤Ø¤Î½»¤Þ¤¤¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¡¢½»¤Þ¤¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎËÉÈÈÎÏ¡¦ºÒ³²ÂÐ±þÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Åö¼Ò¤ÈÄ«²â»Ô¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÄäÅÅÂÐºö¤ä»ÔÌ±¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ò½ÅÍ×²ÝÂê¤ÈÂª¤¨¡¢Åö¼Ò¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÄÂÂß½»Âð¤äÀßÈ÷¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ï¢·È¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢Ä«²â»ÔÆâ¤ÎÅö¼Ò´ÉÍýÊª·ï(11Åï)¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿ÌºÒÅù¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏÄäÅÅÈ¯À¸»þ¤Ë¡¢Ä«²â»Ô¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÅÅÎÏ¶¡µë»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ñー¥È¤Î¥ªー¥ÊーÍÍ¤«¤é¤â¡¢Ä«²â»Ô¤ª¤è¤ÓÅö¼Ò¤Ë¤è¤ëºÒ³²»þ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Î¼ñ»Ý¤Ë¤´»¿Æ±¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÅÅÎÏ³ÎÊÝ¤òÄÌ¤¸¤Æ»ÔÌ±À¸³è¤Î°ÂÄê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤È´ë¶È¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÉºÒÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÒ³²»þ¤Î½¼ÅÅ¥¹¥Ý¥Ã¥È²½¡×¤ÇºÒ³²¤Ë¤â¶¯¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¼Â¸½
Åö¼Ò¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷ÉÕ¤¥¢¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÄäÅÅ»þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÈ¯ÅÅ¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Èó¾ïÍÑ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤éºÇÂç1,500W¤Þ¤Ç¤ÎÅÅÎÏ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
·ÈÂÓÅÅÏÃ1Âæ¤¢¤¿¤ê¤Î½¼ÅÅ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÌó10W¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ºÇÂç150Âæ¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë·×»»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Åö³ºÊª·ï¤ò¡ÖºÒ³²»þ¤Î½¼ÅÅ¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ³«Êü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶¨Äê¤Î³µÍ×
¢£¶¨ÄêÌ¾
¡ÖºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÅÅÎÏ¤Î¶¡µë»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×
¢£Äù·ëÆü
2025Ç¯10·î27Æü¡Ê·î¡Ë
¢£¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
Ä«²â»Ô¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢Åö¼Ò´ÉÍýÊª·ï(11Åï)¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤Ë¤è¤ëÅÅÎÏ¶¡µë»Ù±ç
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢Á´¹ñ¤Ç´ÉÍý¤¹¤ëÄÂÂß½»Âð¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤äËÉºÒ¡¦¸ººÒ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò¾ðÊó
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥ª¥Ñ¥ì¥¹21
ÀßÎ©¡§1973Ç¯8·î17Æü
ËÜ¼Ò½»½ê¡§¢©164-8622 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èËÜÄ®2-54-11
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µÜÈø Ê¸Ìé
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://www.leopalace21.co.jp/