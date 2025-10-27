2025年11月1日(土)「シーボン 彩色健美-ザクロ」を新発売 ～果実と発酵のチカラで、彩りある健やかな美しさへ～

株式会社シーボン

独自のビューティ・プログラム「ホームケア＋サロンケア」を展開する株式会社シーボン（本社：東京都港区、代表取締役社長：崎山一弘、証券コード：4926）は、「果実と発酵のチカラ」で身体の内側からビューティサポートする発酵飲料「シーボン 彩色健美-ザクロ」を2025年11月1日(土)に発売いたします。本製品はインナービューティに特化した発酵ドリンクです。

■開発背景

シーボンでは、ホームケアとサロンケアの美容習慣から健やかさと美しさを引き出す「肌」の専門家として、素肌づくりをトータルサポートしています。さらに総合的に美しさと健康をご提案するべく、インナービューティをサポートするビューティケアドリンクを開発。

■製品特長

「シーボン 彩色健美-ザクロ」は、「果実と発酵のチカラ」で、美味しく内側からビューティケアを適える、芳醇で軽やかな味わいの発酵飲料に仕上げました。

厳選素材

原材料には、ザクロ濃縮果汁と甜菜糖のみを使用。イラン・イスラエル産のザクロを絞った果汁を厳選した素材と共にじっくり丁寧に発酵することで、バランスを整え、女性らしさと内面からの輝きをサポート。甜菜糖は、北海道生まれの原材料のみで製造された高純度の一品で、保存料、着色力、香料は一切使用しておりません。

日本の伝統的な「酵母発酵技術」

自然豊かな天然酵母研究所にて、日本の伝統的な酵母発酵技術を用いた製法で作られています。熟練の職人が、樽ひとつひとつを掻き混ぜ、発酵の様子や味を確認しながら、丹念に育て上げました。発酵食品には、乳酸菌をはじめ、健康維持に大切な役割を担う善玉菌が豊富に含まれており、体内環境や美容のサポートが期待されています。

■こんな方にオススメ

■楽しみ方いろいろ！ザクロ発酵ドリンクで広がるおいしさ

■製品概要

シーボン 彩色健美シリーズ 公式通販ページ：https://www.cbon.co.jp/net/r/r2000/

■シーボンについて

シーボンは、1966年の創業以来約60年に渡り、研究・開発、製造、販売までを一貫して行う日本の化粧品メーカーです。

全国97店舗（会員制/直営94店舗、代理店3店舗）のサロンを通して、化粧品販売とアフターサービスを提供しています。

毎日の正しいスキンケアと、サロンでの定期的な肌カウンセリング＆フェイシャルトリートメント。

この繰り返しが、日々変化する素肌を健やかに育む。これが永年培ってきたシーボン独自のビューティ・プログラムです。

シーボンは、唯一無二のビューティ・プログラムで、美肌を適えるブランドとしてこれからも展開してまいります。

【シーボン公式ホームページ】https://www.cbon.co.jp/net/

【シーボンビューティージャーナル配信中】https://www.cbon.co.jp/journal/interview/