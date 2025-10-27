アイランドシティまちびらき20周年を記念して開催！「Grand Marche in Teriha（グランマルシェin照葉）」

写真拡大

一般社団法人グリーンコープ共同体

西日本を中心に16の生協で構成されている一般社団法人グリーンコープ共同体（本部：福岡市博多区、代表理事：日高 容子、以下グリーンコープ）に所属するグリーンコープ生活協同組合ふくおかは、2025年11月2日（日）10時から15時まで、福岡市東区のアイランドシティフォーラムにて「Grand Marche in Teriha（グランマルシェ in 照葉）」を開催します。




本イベントは、アイランドシティまちびらき20周年記念事業の一環として実施されるもので、地域住民や来街者が楽しく交流できる秋のマルシェです。入場は無料です。




アビスパ福岡の選手が登場！トークイベントも開催


地元・福岡を拠点とするサッカークラブアビスパ福岡の選手「永石拓海選手」と「北島祐二選手」が来場し、トークイベントや交流企画を実施予定。スポーツと地域が一体となり、20周年を祝うにぎやかな一日を演出します。




食品・生活・福祉ブースなど40を超える出展


グリーンコープの取引メーカーや地域のワーカーズ、福祉関連団体など、約40ブースが並びます。


食品分野では、秋川牧園（チキンスティックなど）、山一（かつおパック）、ビッグファイブ（冷凍生餃子）、リバーグリーン（りんごジュース）など、グリーンコープの人気メーカーが試食・販売を実施。




生活・雑貨分野では、地の塩社（せっけん・洗浄剤）やシャボン玉本舗（無添加せっけん）、オルター・トレード・ジャパン（民衆交易のバナナ・エビ）など、環境やエシカルな暮らしを提案する出店が並びます。


さらに、ワークショップや体験コーナーも充実。


木のおもちゃや段ボール遊具、自転車発電体験、マイ箸づくりなど、子どもから大人まで楽しめるプログラムが展開されます。


「赤ちゃんハイハイレース」や「ガラポン抽選会」などの定番人気企画も開催予定です




安心・安全な食の魅力を体験


グリーンコープの理念である「安心して食べられる商品」を五感で体感できるのがこのイベントの魅力。国産素材を使った惣菜・パン・スイーツの販売のほか、離乳食コーナーや青果コーナーも設けられ、幅広い世代が楽しめます。




イベント概要


l 名称 ：　Grand Marche in Teriha（グランマルシェ in 照葉）


l 開催日時 ：　2025年11月2日（日）10:00～15:00


l 会場 ：　福岡アイランドシティフォーラム（福岡県福岡市東区）


l 入場料 ：　無料


l 主催 ：　グリーンコープ生活協同組合ふくおか


l 共催 ：　グリーンクラブ（グリーンコープ納入業者の会）


l 後援 ：　アイランドシティ地区まちびらき20周年実行委員会



組織概要


グリーンコープ生活協同組合ふくおか


福岡市博多区博多駅前一丁目5番1号　博多大博通ビルディング3階


理事長：坂本 寛子


https://greencoop-fukuoka.jp/



一般社団法人グリーンコープ共同体


福岡市博多区博多駅前一丁目５番１号　博多大博通ビルディング4階


代表理事　日高 容子


https://www.greencoop.or.jp/




2018年、グリーンコープ生活協同組合連合会や、社会福祉法人グリーンコープ、労働協同組合など、九州（福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島）、近畿（大阪、兵庫、滋賀）、中国（鳥取、岡山、島根、広島、山口）、そして福島の16の生協、各種団体とともに「一般社団法人グリーンコープ共同体」を設立。ひとつのグリーンコープのように持てるものを共有・連帯しながら、それぞれの地域に根ざした生活協同組合として活動してきました。「安心・安全な食べものを子どもたちに食べさせたい」という母親の想いからはじまって、それぞれの地域を豊かにしていくことを目指しています。