アイランドシティまちびらき20周年を記念して開催！「Grand Marche in Teriha（グランマルシェin照葉）」

西日本を中心に16の生協で構成されている一般社団法人グリーンコープ共同体（本部：福岡市博多区、代表理事：日高 容子、以下グリーンコープ）に所属するグリーンコープ生活協同組合ふくおかは、2025年11月2日（日）10時から15時まで、福岡市東区のアイランドシティフォーラムにて「Grand Marche in Teriha（グランマルシェ in 照葉）」を開催します。

本イベントは、アイランドシティまちびらき20周年記念事業の一環として実施されるもので、地域住民や来街者が楽しく交流できる秋のマルシェです。入場は無料です。

アビスパ福岡の選手が登場！トークイベントも開催

地元・福岡を拠点とするサッカークラブアビスパ福岡の選手「永石拓海選手」と「北島祐二選手」が来場し、トークイベントや交流企画を実施予定。スポーツと地域が一体となり、20周年を祝うにぎやかな一日を演出します。

食品・生活・福祉ブースなど40を超える出展

グリーンコープの取引メーカーや地域のワーカーズ、福祉関連団体など、約40ブースが並びます。

食品分野では、秋川牧園（チキンスティックなど）、山一（かつおパック）、ビッグファイブ（冷凍生餃子）、リバーグリーン（りんごジュース）など、グリーンコープの人気メーカーが試食・販売を実施。

生活・雑貨分野では、地の塩社（せっけん・洗浄剤）やシャボン玉本舗（無添加せっけん）、オルター・トレード・ジャパン（民衆交易のバナナ・エビ）など、環境やエシカルな暮らしを提案する出店が並びます。

さらに、ワークショップや体験コーナーも充実。

木のおもちゃや段ボール遊具、自転車発電体験、マイ箸づくりなど、子どもから大人まで楽しめるプログラムが展開されます。

「赤ちゃんハイハイレース」や「ガラポン抽選会」などの定番人気企画も開催予定です

安心・安全な食の魅力を体験

グリーンコープの理念である「安心して食べられる商品」を五感で体感できるのがこのイベントの魅力。国産素材を使った惣菜・パン・スイーツの販売のほか、離乳食コーナーや青果コーナーも設けられ、幅広い世代が楽しめます。

イベント概要

l 名称 ： Grand Marche in Teriha（グランマルシェ in 照葉）

l 開催日時 ： 2025年11月2日（日）10:00～15:00

l 会場 ： 福岡アイランドシティフォーラム（福岡県福岡市東区）

l 入場料 ： 無料

l 主催 ： グリーンコープ生活協同組合ふくおか

l 共催 ： グリーンクラブ（グリーンコープ納入業者の会）

l 後援 ： アイランドシティ地区まちびらき20周年実行委員会

組織概要

グリーンコープ生活協同組合ふくおか

福岡市博多区博多駅前一丁目5番1号 博多大博通ビルディング3階

理事長：坂本 寛子

https://greencoop-fukuoka.jp/

一般社団法人グリーンコープ共同体

福岡市博多区博多駅前一丁目５番１号 博多大博通ビルディング4階

代表理事 日高 容子

https://www.greencoop.or.jp/

2018年、グリーンコープ生活協同組合連合会や、社会福祉法人グリーンコープ、労働協同組合など、九州（福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島）、近畿（大阪、兵庫、滋賀）、中国（鳥取、岡山、島根、広島、山口）、そして福島の16の生協、各種団体とともに「一般社団法人グリーンコープ共同体」を設立。ひとつのグリーンコープのように持てるものを共有・連帯しながら、それぞれの地域に根ざした生活協同組合として活動してきました。「安心・安全な食べものを子どもたちに食べさせたい」という母親の想いからはじまって、それぞれの地域を豊かにしていくことを目指しています。