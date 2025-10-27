「VITA MALL SEISEKI」（ヴィータモールせいせき）　2025年10月31日グランドオープン　聖蹟桜ヶ丘の新たなKITEN(基点)へ

株式会社ザイマックス

株式会社ザイマックス（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉田 正）は、多摩エリア・聖蹟桜ヶ丘駅前に位置する「ヴィータ聖蹟桜ヶ丘」の商業棟を、2025年9月1日より新施設名称「VITA MALL SEISEKI」（ヴィータモールせいせき）として営業をスタートしました。

さらに地域の皆さまにより快適で楽しい時間をお過ごしいただけるよう、施設の魅力と利便性を高めるリニューアルを実施し、2025年10月31日(金)にグランドオープンを迎えます。

※地下１階スーパーマーケットのロピアは年内の営業開始を予定しております。

※一部営業開始日が異なる店舗がございます。

【聖蹟のKITEN】

― 聖蹟桜ヶ丘の「基点」・「起点」・「機転」・「輝店」に ―

街の開発から凡そ50年、聖蹟桜ヶ丘は成熟とともに新たな世代が流入し、進化を続けるエリアです。

多摩エリアの成長を支えてきたこの地で、VITA MALL SEISEKIは地域の日常に寄り添う

“暮らしの基点”として新たに生まれ変わります。

今回のリニューアルでは、地域の活性化を担う「起点」となり、時代の変化を柔軟に捉えながら、新しい価値を創出する「機転」を備えた商業施設へ。

世代を超えて人が集い、つながる“まちの憩いの場”として、

この街に彩りと賑わいをもたらす“輝店（KITEN）”を目指します

1.リニューアル記念イベントテープカットセレモニー

日 時 10月31日(金)9:00~9:30

場 所 1F正面入口前さくら広場

内 容 関係者によるテープカットイベント

※聖蹟桜ヶ丘にゆかりのある「あらいぐまラスカル」も登壇を予定しております。

世界にひとつだけの「ハーバリウム」を作ろう！

日 時 11月1日(土)11:00~16:00

場 所 1Fスターバックス横特設会場

内 容 色とりどりのドライフラワーをピンに

詰めて、専用のオイルを注ぐだけで、

オリジナルハーバリウムが完成します。

お部屋に飾ったり、大切な人への

プレゼントにもぴったりです。

みんなで作ろうオーナメントぬりえ！

日 時 11月2日(日)11:00~16:00

場 所 1Fスターバックス横特設会場

内 容 クリスマスツリーを彩る

オーナメント用紙に自由に色を塗ろう。

好きな色を塗るだけで、

素敵なオーナメントが完成します。

完成したオーナメントは後日、

館内に掲出します！

ガラポン抽選会

日 時 11月8日(土)・9日(日)

10:00~18:00

場 所 1F正面入口前さくら広場

内 容 期間中のお買上げレシート

2,000円(税込/合算可能)ごとに

1回ガラポン抽選に参加できます。

※お一人様20回まで

当選者には家電や豪華賞品をプレゼント！！

さらに。。。LINEお友達画面をご提示いただくと＋1回抽選可能！

2.入居テナント一覧

新店舗のご案内

食生活(ハート)(ハート)ロピア［スーパーマーケット］12月中OPEN予定

聖蹟桜ヶ丘エリアに地域待望のスーパーマーケットが新規OPEN。

高品質な商品をお求めやすい価格で提供する精肉・鮮魚・青果・惣菜・ベーカリーなど、日々の食卓を支える生鮮食品を中心に、豊富で新鮮な

商品を幅広く取りそろえます。

自社製造や独自の仕入れ体制を活かし、鮮度と価格の両立を実現。

ご家族みんなで楽しめる活気ある売場づくりを目指し、訪れるたびに新しい発見やお得を感じていただける店舗を目指しています。

地域の皆さまの暮らしを支える“食の拠点”として、聖蹟桜ヶ丘の街に新たなにぎわいを創出してまいります。

【場所】 地下１F

【営業時間】 10:00～21:00

【公式HP】 https://lopia.jp/

ヤマダデンキテックランド聖蹟桜ヶ丘店［家電量販店］ 10月31日OPEN

全国47都道府県に展開する大型家電量販店。

地域最大級の大きさを誇ります。

人気の家電製品から最新機種まで品揃え豊富に取り揃えております。

また、お客様のニーズに合わせてリフォーム、リユース、ゲーム、玩具も取り扱いをしております。

10月31日にはオープンセールを開催しますので皆様のご来店をお待ちしております。

【場所】 2F～4F

【営業時間】 10:00～21:00

【公式HP】 https://www.yamada-denki.jp/

アエナ［化粧品・食品・雑貨］10月31日OPEN

WOW！と出会える店舗数日本最大級のオフプライスストア。

いいものをより手に届きやすい価格でお届け。

コスメ、食品、雑貨をはじめ日々変わる品揃えと、アエナにしかできない安さで、あらゆる方におどろきと感動の出会いをご提供します。

【場所】 1F

【営業時間】 10:00～21:00

【公式HP】 https://www.aena.co.jp/

モスバーガー［ハンバーガーショップ］ 10月31日OPEN

聖蹟桜ヶ丘にモスバーガーオープン！

できたての美味しさにこだわり、旬の素材を生かしたメニューと、心地よいくつろぎ空間で、地域の皆さまにとびきりの笑顔とおいしいハンバーガーをお届けします。

【場所】 2F

【営業時間】 7:00～21:00

【公式HP】 https://www.mos.jp/

高木珈琲［カフェ］ 12月中OPEN予定 ※東京初出店！！

大阪で行列のできるパンケーキカフェ「belle-ville pancake cafe（ベルヴル）」の姉妹店として誕生した、自家焙煎にこだわるスペシャリティコーヒーカフェです。

「私の日常をちょっぴりスペシャルに」をブランドコンセプトに掲げ、地域に根ざした憩いの場として、多くのお客様に愛されています。

【場所】 2F

【営業時間】 9:00～21:00

【公式HP】 https://takagicoffee.com/

聖蹟桜ケ丘駅前ゆたか歯科＆矯正歯科医院［歯科］ 12月中OPEN予定

各分野の専門性に富んだ医師が在籍しており、難しい抜歯や大学病院に紹介されるような症例も全て治療可能です！

一度断られてしまったインプラントやマウスピース矯正についても自信をもって提供することができます！また新たにインプラント治療専門医院も併設しております。年中無休で地域密着型歯科医院を開設いたします。難しい治療はゆたか歯科へご相談ください！

【場所】 5F

【営業時間】 10:00～19:00

(休診時間14:00~15:00)

GiGO［アミューズメント］11月中OPEN予定

話題のアミューズメント施設「GiGO（ギーゴ）」が誕生！

クレーンゲームやメダルゲーム、音楽ゲームやプリントシール機、キッズゲームなど様々なゲームが楽しめます！

さらに、GiGOでしかゲットできない人気キャラクターの限定景品も展開！

友人や家族と一緒に、時にはひとりでも楽しめる

アミューズメントスポットです。

【場所】 6F

【営業時間】 10:00～21:00

【公式HP】 https://tempo.gendagigo.jp/



※詳細は末尾に添付のPDFをご覧ください

3. 施設概要

建物名称 ：ヴィータ聖蹟桜ヶ丘

商業棟施設名称 ：VITA MALL SEISEKI（ヴィータモールせいせき）

所在地(番地) ：東京都多摩市関戸四丁目７２番地

駐車台数 ：４７１台 バイク台数：２４台

アクセス ：京王線・聖蹟桜ヶ丘駅西口直結

https://maps.app.goo.gl/y7WV4H2dCWCXssMv8

VITA MALL SEISEKI公式HP

https://vitamallseiseki.jp/

VITA MALL SEISEKI公式LINE

https://lin.ee/aNXm4R0

https://prtimes.jp/a/?f=d160839-4-131b371166edd7d1e9e9492b4007fb04.pdf