SUSHI TOP MARKETING、XR技術を活用した新しいNFT配布ソリューション「XR Shot」を提供開始

SUSHI TOP MARKETING株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：徳永 大輔、以下「当社」）は、XR技術およびAR体験を活用した新しいNFT配布ソリューション「XR Shot」および「AR体験サービス」を開始したことをお知らせします。

これにより、現実世界にデジタルオブジェクトを重ねたり、インタラクションしたりと、従来では不可能だった「現実＋仮想空間の体感」がNFT配布を通じて楽しめます。

なお、「XR Shot」の体験設計およびNFT配布システムの一部技術は現在、知的財産権（特許）を出願中です。

■XR Shotの画面遷移図

下記のQRコードより、「XR Shot」を体験いただくことができますので、ぜひご体験ください。

■XR Shot：NFT取得を“体験”としてデザイン

XRとは、VR（仮想現実）、AR（拡張現実）、MR（複合現実）を総称した技術です。

XRでは、現実世界にデジタルオブジェクトを重ねたり、インタラクションしたりと、従来では不可能だった「現実＋仮想空間」の体感が楽しめます。

XR技術を活用した「XR Shot」は、スマートフォンのカメラを通じて特定の画像を認識し、3Dオブジェクトを出現させることで、NFT取得の瞬間を体験型に設計できるソリューションです。

NFT取得者は3Dモデルを触ったり、動かしたりといったインタラクションを通じて、NFTを「手に取るように楽しむことが体験できる」新たな配布ソリューションです。

■AR体験：現実の中で推しコンテンツと出会う

「AR」とは、現実世界にデジタル情報やオブジェクトを重ねて表示し、現実世界にCGや画像などを融合させる拡張現実技術です。

「XR Shot」取得者は、現実世界にデジタルオブジェクトを重ねたり、インタラクションしたりと、従来では不可能だった現実＋仮想空間の体感が楽しめます。

NFT取得者がコンテンツを立体的に表示し、まるで目の前にいるかのように、お気に入りの場所で推しコンテンツとの撮影や、動きを楽しむことが可能になったことで、「XR Shot」配布を通じてコンテンツへの愛着をより一層向上させるユーザー体験提供することが可能になりました。

