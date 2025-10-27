NTT西日本のトラスト技術がNEDO懸賞金型プログラム「GENIAC-PRIZE」受賞（生成AIの安全性に関わるトライアル審査）

NTT西日本株式会社

NTT西日本株式会社（代表取締役社長：北村亮太、以下、NTT西日本）は、2025年10月9日、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の「生成AIの安全性確保に向けたリスク探索及びリスク低減技術の開発」を目的とする懸賞金活用型プログラム「GENIAC-PRIZE」（トライアル審査）※1を受賞しました。

本プログラムに応募した生成AIのフェイク対策等を目的とする「デジタルデータの真正性証明・トレーサビリティ確保技術」は、NTT西日本が2025年10月27日に開始する音声AI事業「VOICENCE」に適用されています。

※1 https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101892.html

1．背景と目的

生成AIの進化により、無断生成・改ざん・なりすまし等のリスクが拡大し、社会的な信頼性の低下やIP権利者・利用者双方への被害が深刻化しています。NTT西日本はこうした課題に対し、ブロックチェーン技術とVerifiable Credentials（VC）技術を活用した「デジタルデータの真正性証明」と「デジタルデータのトレーサビリティ証明」の両立を図る仕組みを構築し、認められたAIの合成コンテンツデータと、無断で作成されたAI合成コンテンツデータを区別可能としました。

2．技術の概要

１.真正性証明：

デジタルデータ（音声等の原音データ・AIモデルの特徴データ・合成AIデータ）と発行主体・利用許諾等の条件をVCとして保存し、改ざん検知可能なハッシュ値をパブリックブロックチェーンへ記録、第三者による検証を可能とします。

２.トレーサビリティ：

音声等の原音データ→合成モデルの特徴データ→合成AIデータの関係を階層型VC※2で連結し、生成物の出自を技術的に追跡可能とします。

なお、NTT西日本は上記技術をAPIで制御（登録、検証）できる仕組み・技術として特許出願をしています（出願中）。

※2 階層型VCアルゴリズムは、NTTテクノクロスの特許技術です。

ブロックチェーンを活用した真正性証明、トレーサビリティ技術の概念図

3．VOICENCE事業への適用

本技術はNTT西日本が開始する音声AI事業「VOICENCE」に適用され、IPホルダーの生音声データ、AI合成モデルデータ、合成音声データ、及びそれらのトレーサビリティに活用されます。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

NTT西日本株式会社 ミライ事業共創室 （下瀬）

MAIL：tech-drive@west.ntt.co.jp